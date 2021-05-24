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Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz aslen bakın nereliymiş! Güzelliğiyle hayran bırakan Alina Boz meğer...

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz aslen bakın nereliymiş! Atv'nin ilgiyle takip edilen reyting rekortmeni dizisi Maraşlı'da Mahur karakterine hayat veren Alina Boz, başarılı oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not alıyor. 22 yaşındaki oyuncu Alina Boz, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. Ünlü oyuncunun memleketi ise en çok merak edilen ve şaşırtan bilgiler arasında yer alıyor. Güzelliğiyle hayran bırakan Alina Boz meğer aslen bakın nereliymiş...

24.05.2021 09:06 - Son Güncelleme: 24.05.2021 09:06
Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz aslen bakın nereliymiş! Güzelliğiyle hayran bırakan Alina Boz meğer...

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz aslen bakın nereliymiş! Güzelliğiyle hayran bırakan Alina Boz 22 yaşında... Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan güzel oyuncu Atv ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinde canlandırdığı Mahur karakteri ile izleyicilerden tam not alıyor.

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Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz aslen bakın nereliymiş! Güzelliğiyle hayran bırakan Alina Boz meğer...

Genç oyuncunun memleketi merak konusu oldu. 'Alina Boz nereli?' sorusunun yanıtını arayanlar karşılaştıkları gerçekle şaşırdı. İşte başta Alina Boz olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin memleketi...

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz aslen bakın nereliymiş! Güzelliğiyle hayran bırakan Alina Boz meğer...
Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz aslen bakın nereliymiş! Güzelliğiyle hayran bırakan Alina Boz meğer...

Bilal Yiğit Koçak - Samsun

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz aslen bakın nereliymiş! Güzelliğiyle hayran bırakan Alina Boz meğer...

Hilal Altınbilek - İzmir