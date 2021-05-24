Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz aslen bakın nereliymiş! Güzelliğiyle hayran bırakan Alina Boz meğer...

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz aslen bakın nereliymiş! Atv'nin ilgiyle takip edilen reyting rekortmeni dizisi Maraşlı'da Mahur karakterine hayat veren Alina Boz, başarılı oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not alıyor. 22 yaşındaki oyuncu Alina Boz, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. Ünlü oyuncunun memleketi ise en çok merak edilen ve şaşırtan bilgiler arasında yer alıyor. Güzelliğiyle hayran bırakan Alina Boz meğer aslen bakın nereliymiş...

24.05.2021 09:06 - Son Güncelleme: 24.05.2021 09:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





