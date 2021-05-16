Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz bakın hangi takımlıymış! Burak Deniz centilmenliği ile Alina ise takımıyla sosyal medya gündeminde...

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz bakın hangi takımlıymış! Burak Deniz centilmenliği ile Alina ise takımıyla sosyal medya gündeminde... Bu yıl büyük heyecan yaşatan Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar sezonun son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek 16. şampiyonluğunu kazandı. Beşiktaş'a gönül vermiş ünlü isimler de mutluluklarını sosyal medya hesaplarından dile getirdi. Maraşlı'nın yıldızlarından Burak Deniz, Beşiktaşlı olmamasına rağmen centilmen davranışı ile dikkat çekti...

16.05.2021 09:55 - Son Güncelleme: 16.05.2021 09:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





