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Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz bakın hangi takımlıymış! Burak Deniz centilmenliği ile Alina ise takımıyla sosyal medya gündeminde...

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz bakın hangi takımlıymış! Burak Deniz centilmenliği ile Alina ise takımıyla sosyal medya gündeminde... Bu yıl büyük heyecan yaşatan Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar sezonun son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek 16. şampiyonluğunu kazandı. Beşiktaş'a gönül vermiş ünlü isimler de mutluluklarını sosyal medya hesaplarından dile getirdi. Maraşlı'nın yıldızlarından Burak Deniz, Beşiktaşlı olmamasına rağmen centilmen davranışı ile dikkat çekti...

16.05.2021 09:55 - Son Güncelleme: 16.05.2021 09:55
Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz bakın hangi takımlıymış! Burak Deniz centilmenliği ile Alina ise takımıyla sosyal medya gündeminde...

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz bakın hangi takımlıymış! Burak Deniz centilmenliği ile Alina ise takımıyla sosyal medya gündeminde... İşte sizler için derlediğimiz ünlüler ve tuttukları takımlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz bakın hangi takımlıymış! Burak Deniz centilmenliği ile Alina ise takımıyla sosyal medya gündeminde...

ALİNA BOZ

Beşiktaş

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz bakın hangi takımlıymış! Burak Deniz centilmenliği ile Alina ise takımıyla sosyal medya gündeminde...

BURAK DENİZ

Fenerbahçeli oyuncu Burak Deniz, Beşiktaş'ı tebrik etmesi ile centilmenliğini konuşturdu.

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz bakın hangi takımlıymış! Burak Deniz centilmenliği ile Alina ise takımıyla sosyal medya gündeminde...

HAKAN ALTUN

Beşiktaş

Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz bakın hangi takımlıymış! Burak Deniz centilmenliği ile Alina ise takımıyla sosyal medya gündeminde...

OZAN AKBABA

Fenerbahçe