Esra Erol'da akılalmaz olay! Kocam kardeşimin karısıyla kaçtı! dedi stüdyo buz kesti

Birbirinden çarpıcı konuları ekrana taşıyarak gündemi belirlemeye devam eden Esra Erol'da programının bugünkü yayınına Mualla Atar'ın anlattıkları damga vurdu.
Mualla Atar, eşi Hüseyin Ali Atar'ın kardeşi İbrahim Avunduk'un eşi Pınar Avunduk ile kaçtığı iddiasıyla başarılı televizyoncu Esra Erol'dan yardım istedi.
"Sabahlara kadar ağladım" diyen Mualla Hanım, şöyle konuştu: " Eşim Hüseyin Atar, 28 Ağustos 2019 tarihinde evi terk etti. Eşim, kardeşim İbrahim Avunduk'un eşi Pınar Avunduk ile birlikte yaşıyorlar şu an. Böyle bir rezillik var mı? 1 yıllık evliyim, böyle bir şeyden şüphelenmiştim ama konduramadım"
Mualla Hanım, Esra Erol'un "Eşinden nasıl şüphelenmeye başladın?" sorusuna ise şöyle karşılık verdi: "Sabahlara kadar telefonla oynuyordu. Son zamanlarda 'Bana eşya aldırdın, bir dünya borç yaptırdın' diye bana sorun çıkarıyordu. Hayatında başka biri olduğunu anladım ancak kardeşimin eşi olduğunu düşünmedim"