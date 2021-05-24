Esra Erol'da akılalmaz olay! Kocam kardeşimin karısıyla kaçtı! dedi stüdyo buz kesti

"Sabahlara kadar ağladım" diyen Mualla Hanım, şöyle konuştu: " Eşim Hüseyin Atar, 28 Ağustos 2019 tarihinde evi terk etti. Eşim, kardeşim İbrahim Avunduk'un eşi Pınar Avunduk ile birlikte yaşıyorlar şu an. Böyle bir rezillik var mı? 1 yıllık evliyim, böyle bir şeyden şüphelenmiştim ama konduramadım"