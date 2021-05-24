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    • 24.05.2021 19:40
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    'da akılalmaz olay! "Kocam kardeşimin karısıyla kaçtı!" dedi stüdyo buz kesti

    ekranlarının sevilen programı ’da akılalmaz bir olay yaşandı. , eşi Hüseyin Ali Atar'ın kardeşi 'un eşi ile kaçtığını iddia ederek Esra Erol’da programına başvurdu. Mualla Hanım’ın anlattıkları izleyicileri ekran başına kilitledi. İşte detaylar…

    Esra Erol'da akılalmaz olay! Kocam kardeşimin karısıyla kaçtı! dedi stüdyo buz kesti

    Birbirinden çarpıcı konuları ekrana taşıyarak gündemi belirlemeye devam eden Esra Erol'da programının bugünkü yayınına Mualla Atar'ın anlattıkları damga vurdu.

    Mualla Atar, eşi Hüseyin Ali Atar'ın kardeşi İbrahim Avunduk'un eşi Pınar Avunduk ile kaçtığı iddiasıyla başarılı televizyoncu Esra Erol'dan yardım istedi.

    "Sabahlara kadar ağladım" diyen Mualla Hanım, şöyle konuştu: " Eşim Hüseyin Atar, 28 Ağustos 2019 tarihinde evi terk etti. Eşim, kardeşim İbrahim Avunduk'un eşi Pınar Avunduk ile birlikte yaşıyorlar şu an. Böyle bir rezillik var mı? 1 yıllık evliyim, böyle bir şeyden şüphelenmiştim ama konduramadım"

    Mualla Hanım, Esra Erol'un "Eşinden nasıl şüphelenmeye başladın?" sorusuna ise şöyle karşılık verdi: "Sabahlara kadar telefonla oynuyordu. Son zamanlarda 'Bana eşya aldırdın, bir dünya borç yaptırdın' diye bana sorun çıkarıyordu. Hayatında başka biri olduğunu anladım ancak kardeşimin eşi olduğunu düşünmedim"

        Kardeşinin ailesiyle pikniğe gittiklerini belirten Mualla Hanım, "Pınar 'üşüdüm' dedi, eşim montunu çıkarıp verdi. Ben buna bozuldum, yarım saat sonra 'Ayaklarım üşüdü' dedim. Eşim o zaman 'Çorap giyseydin, aklın yok mu' dedi" ifadelerini kullandı.

        Kardeşinin de eşiyle eniştesi arasındaki yakınlaşmayı fark ettiğinin ancak konduramadığını dile getiren Mualla Hanım, yengesi Pınar'ın gizli bir telefonunu bulduklarını ve sadece eşinin numarasının 'hayatımın anlamı' olarak kayıtlı olduğunu söyledi.

        Eşinin kendisine bir dünya borç bıraktığını belirten Mualla Hanım, "Nafakamı ödesin haklarımı versin hayatımdan gitsin" diyerek boşanmak istediğini ifade etti.

            Eşinin çocuklarıyla ilgilenmediğini de anlatan Mualla Hanım, Pınar Hanım ile Hüseyin Bey'in çocuklarının okuluna beraber gittiklerini ve kızının eve ağlayarak geldiğini sözlerine ekledi.

            Yayına telefonla bağlanan İbrahim Avunduk ise eşi Pınar'ın telefonla konuşmalarını yakaladığını belirtti. Olayı öğrendikten sonra karakola giden talihsiz adam, ablasını da olayı anlattığını söyledi.

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