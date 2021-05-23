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    • 23.05.2021 18:28
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    Kanal D Sadakatsiz için kararını verdi! Bunu kimse beklemiyordu! Sezon finali tarihi resmen değişen Sadakatsiz'de peş peşe bomba...

    Bunu kimse beklemiyordu! Sezon finali tarihi resmen değişen Sadakatsiz dizisi için Kanal D'den peş peşe bombalar geldi. Sevilen dizininin yayın haklarını elinde bulunduran ve milyonlarla buluşturan Kanal D yönetiminden Sadakatsiz dizisi için gelen karar izleyicileri şaşırtacak! Başrollerinde de Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Sadakatsiz dizisinin sezon finali tarihi netlik kazandı. Erken bir tarihe çekilen Sadakatsiz sezon finali bölümü ile ekranlara gelecek...

    Bunu kimse beklemiyordu! Sezon finali tarihi değişen...

    Bunu kimse beklemiyordu! Sezon finali tarihi resmen değişen Sadakatsiz dizisi için Kanal D'den peş peşe bombalar geldi. Ekranların fenomen dizisinde uzun bir süredir beklenen sezon finali tarihi netlik kazandı. Milyonlarca izleyicisi bulunan Sadakatsiz hayranlarının yakından takip ettiği bu gelişme sonrası kanal yönetiminden yapılan açıklamada dizinin sezon finali tarihi daha erken bir tarihe çekildi.

    Türk televizyonlarının aranan simalarına geniş oyuncu kadrosu içinde yer veren Sadakatsiz dizisinin başrollerinde ise Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi sevilen oyuncular yer alıyor...

    Sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri haline gelen 'Sadakatsiz dizisinin sezon finali ne zaman?' sorusunun yanıtı milyonlarca izleyici tarafından merakla bekleniyor.

    Sadakatsiz dizisinde sezon finaline adım adım yaklaşılırken, Kanal D yönetimi daha önce belirlemiş olduğu final tarihinde değişikliğe gitti.

    Yaz sezonunun yaklaşması ile birlikte sevilen diziler de birer birer sezon finali kararı alırken, Sadakatsiz dizisi de sezon finali tarihini açıklayarak hayranlarına sürpriz yapmıştı.

    Sadakatsiz 32. bölümde sezon finali yapılacağını belirten ekip, radikal bir karar aldı ve sezon finalini bir bölüm öne çektiklerini açıkladı. Bu durumda Sadakatsiz dizisinin sezon finali 31. bölümde meydana gelecek.

    Kanal D yayın ekibinden yapılan açıklamada ekranların fenomen dizisi Sadakatsiz sezon finalinin 27 Mayıs Çarşamba günü ekranlara geleceği belirtildi. Sevilen dizinin sıkı takipçisi olan milyonları üzen bu karar, hemen ardından dizinin yeni sezonunda neler yaşanacağını da şimdiden merak konusu oldu.

    Sadakatsiz dizisinin son ölümünde Asya Günalan'ın gelişi, Asya'nın geçmişinde yüzleşmesi kolay olmayan bir sayfayı araladı. Asya'ya verdiği sözü tutmak isteyen Volkan ondan uzaklaşırken, Asya da tüm dengeleri değiştirecek yeni bir karar alam arifesine geldi. Ali'nin doğum günü, geçmiş ile gelecek arasında yeni bir köprü kurdu. Herkesi bir araya getiren partide sürpriz yaşanan gelişmeler o günü yepyeni olaylara gebe hale getirdi.

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