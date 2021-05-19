Sadakatsiz'in Haluk Güçlü'sü Burak Sergen geri dönüyor! 'Hayata tutunmak çok güzel' dedi yoğun bakım sonrası nişanlısıyla poz verdi

SOLUNUM SIKINTISI ÇEKİYOR

Hürriyet'in haberine göre, sağlık durumu hakkında da konuşan Sergen, "Tekrar hayatın bir yerinden tutunmak çok güzel bir şey" dedi. Oyuncu, nişanlısı Nihan Ünsal'ın kendisini bir an olsun yalnız bırakmadığını da sözlerine ekledi: "Nihan'ı hep hissettim. Çünkü hep yanımda olduğunu biliyordum."