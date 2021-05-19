Sadakatsiz'in Haluk Güçlü'sü Burak Sergen geri dönüyor! 'Hayata tutunmak çok güzel' dedi yoğun bakım sonrası nişanlısıyla poz verdi
Sadakatsiz'in Haluk Güçlü'sü Burak Sergen geri dönüyor! 'Hayata tutunmak çok güzel' dedi yoğun bakım sonrası nişanlısıyla poz verdi...Bir ay önce koronavirüse yakalanan ve solunum sıkıntısından dolayı yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen, normal odaya alındı. Nişanlısı Nihan Ünsal ile 37 gün sonra hastanede çektirdiği ilk fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Hayata tutunmak çok güzel" dedi. Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Haluk karakteri kalp krizi geçiren ünlü oyuncu senaryo gereği ailesiyle görüntülü konuşma yapacak. Başarılı oyuncunun sağlık durumu hakkında son bilgiyie geçtiğimiz günlerde oğlu Cansın Sergen sosyal medya hesabından paylaşmıştı... İşte Burak Sergen'in sağlık durumu ve son hali.
Sadakatsiz'in Haluk Güçlü'sü Burak Sergen geri dönüyor! 'Hayata tutunmak çok güzel' dedi yoğun bakım sonrası nişanlısıyla ilk pozu verdi...
Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili son dakika haberi geldi. Ünlü oyuncu Burak Sergen'in oğlu Cansın Sergen, babasının entübeden çıkarıldığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı. Cansın Sergen de babasının ardından virüse yakalanmış ve hastalığı hafif atlatmıştı.
SOLUNUM SIKINTISI ÇEKİYOR
Hürriyet'in haberine göre, sağlık durumu hakkında da konuşan Sergen, "Tekrar hayatın bir yerinden tutunmak çok güzel bir şey" dedi. Oyuncu, nişanlısı Nihan Ünsal'ın kendisini bir an olsun yalnız bırakmadığını da sözlerine ekledi: "Nihan'ı hep hissettim. Çünkü hep yanımda olduğunu biliyordum."