HAŞMET FAÇALI ÖLÜYOR

Burada acı bir kayıp daha yaşandı. Kızının intikamı nedeniyle deliye dönen Haşmet, Volkan ve adamları tarafından vurularak öldürüldü. Haşmet Façalı rolüyle adından söz ettiren ve çok sevilen isimlerden olan ünlü oyuncu Turgut Tunçalp Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda etti.