Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finaline koşuyor. EDHO son bölümde Hızır Ali'yle mutlu birlikteliğini evlilikle taçlandıran Didem, nikah masasına oturmasının ardından başına korkunç bir hadise geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da kurşunlarını art arda sıkan kötü niyetli kişiler tarafından saldırı girişimine maruz kalan Didem, olay yerinde yaşam savaşını yitirdi. Hastanede duygu dolu anlar yaşanırken kızının vefat haberini alan Haşmet Façalı büyük bir sinirle oradan çıkarak Radoların mekanını bastı. Haşmet baskın sırasında vurulurken ölüm sahnesi herkesi şok etti. İzleyiciler şimdi EDHO 196. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmelere dikkat kesildi.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196.Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?
Başrollerini Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan Çakırbeyli), Yunus Emre Yıldırımer (Alparslan Çakırbeyli), Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli), Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli) gibi televizyon ekranlarının aranan yüzlerinin paylaştığı ve Salı akşamı aksiyonun ardı arkasının kesilmediği çarpıcı sahneleriyle dizi severlerinin karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196.bölüm fragmanı şu an için henüz yayınlanmadı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196.Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196.bölümüyle 25 Mayıs Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak.