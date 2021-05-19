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Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in gençliği sosyal medyayı yıktı geçti! Meğer yıllar önce o dizide oynuyormuş...

Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner'in gençliği sosyal medyayı yıktı geçti! Son günlerin popüler sosyal medya akımı 20'li yaşlar challenge'a katıldığı fotoğrafla geçtiğimiz günlerde dikkat çeken oyuncu Gözde Seda Altuner, 2007 yılında rol aldığı Eşref Saati dizisinden bir karesini, "20'li yaşlarda da deli deli tipleri oynuyordum" notuyla paylaşmıştı... Gençlik hali ile yeniden sosyal medya gündeminde yerini alan Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner ortaya çıkan fotoğraflarıyla, 'Yıllar önce de güzel kadınmış' dedirtti. İşte başta Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve gençlik halleri...

19.05.2021 09:18 - Son Güncelleme: 19.05.2021 09:18
Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in gençliği sosyal medyayı yıktı geçti! Meğer yıllar önce o dizide oynuyormuş...

Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner'in gençliği sosyal medyayı yıktı geçti! Gözde Seda Altuner, 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. ... Seda Altuner, oyunculuğun yanı sıra, senaryo yazarı olarak da çalışmalarda bulundu. İlk kamera önü oyunculuk deneyimini ise 2005 senesinde Ev Hapsi isimli dizi ile gerçekleştirdi. Daha sonra bir çok sinema ve dizi projesinde rol aldı.

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Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in gençliği sosyal medyayı yıktı geçti! Meğer yıllar önce o dizide oynuyormuş...

Dizide Derin'in annesi Gönül'ü canlandıran Gözde Seda Altuner'in, rol arkadaşı Cansu Dere'den küçük...

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in gençliği sosyal medyayı yıktı geçti! Meğer yıllar önce o dizide oynuyormuş...

Gençlik hali ile gündeme bomba gibi düşen Gözde Seda Altuner, geçtiğimiz günlerde 20'li yaşlar challenge akımına uymuş ve yıllar önce rol aldığı Eşref Saati dizisindeki halini paylaşarak "20'li yaşlarda da deli deli tipleri oynuyordum" notunu düşmüştü.

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in gençliği sosyal medyayı yıktı geçti! Meğer yıllar önce o dizide oynuyormuş...

İşte Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner'in gençliği başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve yıllar önceki halleri...

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in gençliği sosyal medyayı yıktı geçti! Meğer yıllar önce o dizide oynuyormuş...

Cansu Dere