Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner’in gençliği sosyal medyayı yıktı geçti! Meğer yıllar önce o dizide oynuyormuş...

Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner'in gençliği sosyal medyayı yıktı geçti! Son günlerin popüler sosyal medya akımı 20'li yaşlar challenge'a katıldığı fotoğrafla geçtiğimiz günlerde dikkat çeken oyuncu Gözde Seda Altuner, 2007 yılında rol aldığı Eşref Saati dizisinden bir karesini, "20'li yaşlarda da deli deli tipleri oynuyordum" notuyla paylaşmıştı... Gençlik hali ile yeniden sosyal medya gündeminde yerini alan Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner ortaya çıkan fotoğraflarıyla, 'Yıllar önce de güzel kadınmış' dedirtti. İşte başta Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve gençlik halleri...

19.05.2021 09:18 - Son Güncelleme: 19.05.2021 09:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





