Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar! 'Mucize anne' Sitare Gebeş herkesi ağlattı! Kenan İmirzalıoğlu...

TUĞRA'NIN EN BÜYÜK HAYALİ...

Tuğra'nın hayalleri olan bir çocuğa dönüşme öyküsünü anlatan Gebeş, duygusal anlar yaşattı. Oğluna yaptığı sünnet düğününü, evladının mürüvvetini görmek olarak nitelendiren anne, oğlunun sadece bir hayalini ertelemek zorunda kaldığını anlattı.

Youtuber olmak isteyen Tuğra'nın Enes Batur'la tanışma hayali olduğunu söyleyen Gebeş, "Bu hayalini gerçekleştirmek istedik ama kalbinin kaldıramama ihtimaline karşı bunun bir hayal olarak kalmasının daha iyi olacağını düşündüm" sözlerini kullandı.