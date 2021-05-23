Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar! 'Mucize anne' Sitare Gebeş herkesi ağlattı! Kenan İmirzalıoğlu...

Fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster duygusal anlara sahne oldu.
Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne Sitare Gebeş'in hayat hikayesi damga vurdu. Mucize çocuk Tuğra'nın annesi Sitare Gebeş, kısa bir süre önce yaşamını yitiren Tuğra'nın öyküsüyle milyonları ağlattı.
"TUĞRA 12 YIL BOYUNCA YAŞAMA TUTUNDU"
Kendisini acıların olgunlaştırdığı kadın olarak tanımlayan Gebeş, "20 yaşında kucağıma bir bebek aldım. 70 binde 1 görülen bir kalp hastalığıyla doğdu. Her an ölebilir, yürüyemez, konuşamaz dediler ama Tuğra 12 yıl boyunca yaşama tutundu" sözleriyle bir annenin evladını yaşatmak için nasıl çaba göstereceğine ışık tuttu.
Yanlış giden evliliğini 2013 yılında bitirdiğini ifade eden Gebeş, bu dönemde çok kitap okuduğunu vurguladı. Oğlunun toplumda bir birey olması için önce kendisinin öğrenmesi gerektiğini söyleyen fedakar anne, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan bir imkanla Tuğra evde eğitim aldı. Tüm öğretmenleri özveriliydi. Yürüyemez, konuşamaz denilen Tuğra yürüdü ve konuştu" ifadelerini kullandı.