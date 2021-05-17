Esra Erol'da bugün (17 Mayıs) neler yaşanıyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer aldı.
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