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    • 17.05.2021 16:45
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    • 17.05.2021 17:03
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    CANLI YAYIN ATV İZLE 17 Mayıs| ATV linki YOUTUBE Mine'nin çocuğunun babası Şaban mı? DNA testi sonucu...

    'da canlı yayınında bugün neler oluyor? DNA testi sonucu açıklanacak gerçekler ortaya çıkacak! Mine'nin çocuğunun babası Şaban mı? Nikaha 24 saat kala Muteber ile Arif'in nikah hazırlığına dair en özel kareler! Mutteber ve Arif olayında çok konuşulacak o isim stüdyoya gelecek! Son kararları ne? Mehtap eve dönecek mi? Engin'in son hamlesi çok konuşulacak! Meliha hanım stüdyoya gelecek mi? Adnan amca ile karısı Meliha'nın 10 yıl sonra büyük yüzleşmesi! Başına gelmeyen kalmadı! Yaşadıklarıyla herkesi şok edecek! Osman çocuğu üstüne almadı üstüne bir de bütün parasını Osman'a kaptırdı! Yaşar Hanım'ın tek isteği gerçeklerin ortaya çıkması! Şampiyon Beşiktaş'tan, Esra Erol'a büyük sürpriz ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında

    Esra Erol'da bugün... 17 Mayıs

    Esra Erol'da bugün (17 Mayıs) neler yaşanıyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer aldı.

    ESRA EROL CANLI YAYIN ATV İZLE - TIKLA

    DNA testi sonucu açıklanacak gerçekler ortaya çıkacak! Mine'nin çocuğunun babası Şaban mı?


    Nikaha 24 saat kala Muteber ile Arif'in nikah hazırlığına dair en özel kareler! Mutteber ve Arif olayında çok konuşulacak o isim stüdyoya gelecek!


        Son kararları ne? Mehtap eve dönecek mi? Engin'in son hamlesi çok konuşulacak!


        Meliha hanım stüdyoya gelecek mi? Adnan amca ile karısı Meliha'nın 10 yıl sonra büyük yüzleşmesi!


        Başına gelmeyen kalmadı! Yaşadıklarıyla herkesi şok edecek! Osman çocuğu üstüne almadı üstüne bir de bütün parasını Osman'a kaptırdı! Yaşar Hanım'ın tek isteği gerçeklerin ortaya çıkması!
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        ABD medyasından bomba iddia: Filistinlilerin kanları...
        Haberler Televizyon Esra Erol CANLI YAYIN ATV İZLE 17 Mayıs| ATV linki YOUTUBE Mine'nin çocuğunun babası Şaban mı? DNA testi sonucu...