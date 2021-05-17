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    • Magazin
    • 17.05.2021 19:23
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    • 17.05.2021 19:23
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    ? , 129. ? 17 Mayıs yayın akışı

    ? Sorusu merak edilip araştırılmaya başlandı. ekranlarında izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen dizisi her pazartesi akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Bu hafta Çukur dizisinin 17 Mayıs Pazartesi Show TV yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Diziyi ekranlarda göremeyen izleyiciler merakla sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, , ? İşte!

    takvim.com.tr
    Çukur bu akşam var mı? Çukur neden yok, yeni bölüm ne zaman?

    Show TV ekranlarında izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Çukur dizisi her pazartesi akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Bu hafta Çukur dizisinin 17 Mayıs Pazartesi Show TV yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Diziyi ekranlarda göremeyen izleyiciler merakla Çukur bu akşam neden yok sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Çukur dizisi neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte17 Mayıs Show TV yayın akışı!

    ÇUKUR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

    Çukur dizisi bu akşam izleyicisiyle buluşmayacak. Dizinin yeni bölümü yerine 'Öldürme Arzusu' adlı yabancı sinema ekrana gelecek. Çukur dizisinin neden yayınlanmadığına dair resmi bir açıklama henüz yok. Dizi çekimine geçen haftaki Ramazan Bayramı nedeniyle ara verdiği düşünülüyor.

    ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Reyting rekortmeni diziler arasında yer alan Çukur'un yeni bölümü 24 Mayıs'ta yayınlanacak. Çukur son bölümde Koçovalılar, bir kez daha ölüm acısıyla sınanırken; yaşananlardan kendini sorumlu tutan Vartolu büyük bir yıkım yaşayacak. Geçmişin hesapları tek tek kapanmaya başlarken, herkes hatalarının bedeliyle yüzleşmek zorunda kalacak.

    Koçovalılar ve Çukur yeniden aile olmanın sınavını verirken; Amca kendini kurtarmak için planını devreye sokacak. Kenetlenen Koçovalı kardeşler, Amca'dan intikamlarını almak için harekete geçecek. Yaşanan aksiyon dolu anlar nefesleri keserken, Amca ile Koçovalılar arasındaki büyük hesaplaşmanın sonucu merakla beklenecek.

    ÇUKUR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

    Ekranların sevilen dizisi Çukur'un final tarihi belli oldu. Dizi Mayıs sonu ya da Haziran'ın ilk haftalarında ekranlara veda edecek.

    İşte Çukur'un sevilen isminin açıklaması;

        FİNAL YAPIYOR

        Dizinin Aliço'su olarak bilinen Rıza Kocaoğlu, dizinin ne zaman sona ereceğini resmen açıkladı. Geçtiğimiz aylarda açıklama yapan Rıza Kocaoğlu, "Kısmetse bu sezon sonunda diziyi bitireceğiz. Son 13 bölümü çekiyoruz. Yeni bir diziymiş gibi bir senaryo değişimine başladık. Hepimiz keyifliyiz, heyecanlıyız." ifadeleri kullanıldı. Yapılan bu açıklama, 23 Ekim 2017'de ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkan dizinin, mayıs ayında final yapacağı anlamına geliyordu.

        17 MAYIS SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aşk Laftan Anlamaz

        08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

        10:00 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı

        11:45 Bir Şansım Olsa

        13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

        15:15 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Öldürme Arzusu

        22:30 Gizli Kod TV'de İlk

        00:30 Öldürme Arzusu

        02:30 Gizli Kod

        04:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
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        Haberler Magazin Çukur bu akşam var mı? Çukur bu akşam neden yok, 129. yeni bölüm ne zaman? 17 Mayıs Show TV yayın akışı