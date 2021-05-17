ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Reyting rekortmeni diziler arasında yer alan Çukur'un yeni bölümü 24 Mayıs'ta yayınlanacak. Çukur son bölümde Koçovalılar, bir kez daha ölüm acısıyla sınanırken; yaşananlardan kendini sorumlu tutan Vartolu büyük bir yıkım yaşayacak. Geçmişin hesapları tek tek kapanmaya başlarken, herkes hatalarının bedeliyle yüzleşmek zorunda kalacak.

Koçovalılar ve Çukur yeniden aile olmanın sınavını verirken; Amca kendini kurtarmak için planını devreye sokacak. Kenetlenen Koçovalı kardeşler, Amca'dan intikamlarını almak için harekete geçecek. Yaşanan aksiyon dolu anlar nefesleri keserken, Amca ile Koçovalılar arasındaki büyük hesaplaşmanın sonucu merakla beklenecek.

ÇUKUR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Ekranların sevilen dizisi Çukur'un final tarihi belli oldu. Dizi Mayıs sonu ya da Haziran'ın ilk haftalarında ekranlara veda edecek.

İşte Çukur'un sevilen isminin açıklaması;