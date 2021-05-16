ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da programı ücretsiz tablet kampanyası büyük ilgi görüyor. Tablet kampanyası başvuru formu ve SMS aracı ile gerçekleştirilecek. Bağışlar nasıl yapılacak belli oldu. ATV kanalında yapılan yayına göre; Türk Kızılay'ın işbirliği içinde devam eden kampanyaya "Esra yazıp 2868'e SMS gönderilerek katılım sağlanabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda uzaktan eğitim başlaması ile birlikte öğrencilere ihtiyaçlarından biri olan bilgisayar, tablet ve internet için pek çok kampanya başlatıldı. Peki Esra Erol ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? İşte Esra Erol bedava bilgisayar kampanyası başvuru formu
Esra Erol Ücretsiz Tablet Başvurusu Nasıl Yapılır?
Esra Erol eğitime destek olmak amacıyla ücretsiz tablet dağıtımı yapılacağını açıklamıştır. Tablet kampanyası başvuru formu ve SMS aracı ile gerçekleştirilecek. Bağışlar nasıl yapılacak belli oldu. ATV kanalında yapılan yayına göre; Türk Kızılay'ın işbirliği içinde devam eden kampanyaya "Esra yazıp 2868'e SMS gönderilerek katılım sağlanabilecek.
2021 TABLET KAMANYASI:
Esra Erol 12 Mayıs 2021 tarihinde suncuğu programında tekrardan tablet dağıtımı yapılacağını bildirdi.