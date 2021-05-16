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    • 17.05.2021 08:16
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    ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? ! Tekrar müjde geldi!

    ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Bilgisayar kampanyasından kimler faydalanabilecek? işbirliği ile Esra Erol'da programında SMS göndererek eğitim desteğinde bulunabilirsiniz. Esra Erol eğitime destek olmak amacıyla ücretsiz tablet dağıtımı yapılacağını açıklamıştır. Tablet kampanyası başvuru formu ve SMS aracı ile gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamaya göre SMS ücreti 10 TL olacak. Şu ana kadar kampanya ya gönderilen SMS toplamı 100.000 TL oldu. Toplanan yardımlar için tabletler aracılığıyla okullarda yöneticilerin okul müdürlerinin belirlediği ihtiyaç sahibi kimselere öğrencilere verilecek. Ayrıca yardımlardan öğrencilere kırtasiye destekleri de verileceği ifade edildi.

    takvim.com.tr
    Esra Erol ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır?

    ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da programı ücretsiz tablet kampanyası büyük ilgi görüyor. Tablet kampanyası başvuru formu ve SMS aracı ile gerçekleştirilecek. Bağışlar nasıl yapılacak belli oldu. ATV kanalında yapılan yayına göre; Türk Kızılay'ın işbirliği içinde devam eden kampanyaya "Esra yazıp 2868'e SMS gönderilerek katılım sağlanabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda uzaktan eğitim başlaması ile birlikte öğrencilere ihtiyaçlarından biri olan bilgisayar, tablet ve internet için pek çok kampanya başlatıldı. Peki Esra Erol ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? İşte Esra Erol bedava bilgisayar kampanyası başvuru formu

    Esra Erol Ücretsiz Tablet Başvurusu Nasıl Yapılır?

    Esra Erol eğitime destek olmak amacıyla ücretsiz tablet dağıtımı yapılacağını açıklamıştır. Tablet kampanyası başvuru formu ve SMS aracı ile gerçekleştirilecek. Bağışlar nasıl yapılacak belli oldu. ATV kanalında yapılan yayına göre; Türk Kızılay'ın işbirliği içinde devam eden kampanyaya "Esra yazıp 2868'e SMS gönderilerek katılım sağlanabilecek.

    2021 TABLET KAMANYASI:

    Esra Erol 12 Mayıs 2021 tarihinde suncuğu programında tekrardan tablet dağıtımı yapılacağını bildirdi.

        ücretsiz tablet kimlere dağıtılacak?

        Yapılan açıklamaya göre SMS ücreti 10 TL olacak. Şu ana kadar kampanya ya gönderilen SMS toplamı 100.000 TL oldu. Toplanan yardımlar için tabletler Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla okullarda yöneticilerin okul müdürlerinin belirlediği ihtiyaç sahibi kimselere öğrencilere verilecek. Ayrıca yardımlardan öğrencilere kırtasiye destekleri de verileceği ifade edildi.

        Bedava Tablet ve Laptop Dağıtımı Başvurusu

        Bedava tablet ve laptop dağıtımı başvurusu uzaktan eğitim destek kampanyasına katılan belediyelere ve kurumlara yapılıyor. Eğitime uzaktan devam edilmesi kararının alınmasıyla birlikte öğrencilerin tablet ve laptop ihtiyacı da baş gösterdi. Bu yüzden de Türkiye genelinde büyük bir uzaktan eğitim seferberliği sürdürülüyor.

        Maddi durumu bilgisayar ya da tablet almaya elverişli olmayan öğrenciler bu destek kampanyaları sayesinde alınacak olan bilgisayar ve tabletlere ücretsiz sahip olabilecekler. Başta Acun Ilıcıları'nın "Haydi Şimdi" kampanyası olmak üzere birçok kurum ve belediye bu sürece destek olmak için bir araya geldi. BAYKAR, Esenler Belediyesi, Millî Savunma Bakanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi de öğrencilere bedava tablet ve laptop dağıtımı kampanyasına destek veriyor.

        Destek kampanyaları kapsamında toplanacak olan bağış tutarı Millî Eğitim Bakanlığı'nca kullanılacak. Toplanan parayla alınacak tablet ve laptoplar ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak. Ayrıca bazı başka kampanyalar kapsamında yine MEB'in dâhil olacağı bir süreçle ikinci el ve çalışır durumda olan bilgisayarlar da öğrencilere dağıtılabilecek.
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        Haberler Güncel Esra Erol ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Bedava bilgisayar laptop kampanyası başvuru formu! Tekrar müjde geldi!