Esra Erol'dan alkışlık hareket! “1 Tablet 1 Gelecek” dedi Türk Kızılayı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile el ele verdi

Esra Erol'dan alkışlık hareket! Atv'nin ilgiyle takip edilen Esra Erol'da programında kayıpları bularak aileleri birleştiren başarılı sunucu Esra Erol, uzaktan eğitim gören çocuklar için harekete geçti. Erol, evde eğitim gören çocuklara 1 Tablet 1 Gelecek ile Kızılay ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın projesine destekte bulunduğunu açıkladı. Bunun üzerine stüdyoya gelen Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Esra Erol'a plaket verdi. İşte detaylar…

12.05.2021 19:37 - Son Güncelleme: 12.05.2021 19:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





