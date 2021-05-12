Esra Erol'dan alkışlık hareket! “1 Tablet 1 Gelecek” dedi Türk Kızılayı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile el ele verdi
Esra Erol'dan alkışlık hareket! Atv'nin ilgiyle takip edilen Esra Erol'da programında kayıpları bularak aileleri birleştiren başarılı sunucu Esra Erol, uzaktan eğitim gören çocuklar için harekete geçti. Erol, evde eğitim gören çocuklara 1 Tablet 1 Gelecek ile Kızılay ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın projesine destekte bulunduğunu açıkladı. Bunun üzerine stüdyoya gelen Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Esra Erol'a plaket verdi. İşte detaylar…
12.05.2021 19:37
- Son Güncelleme: 12.05.2021 19:48
Başarılı sunucu Esra Erol, bugün yayınlanan programda evde eğitim gören çocuklara 1 Tablet 1 Gelecek ile Kızılay ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın projesine destekte bulunduğunu açıkladı.
Esra Erol'un açıklamalarının ardından stüdyoya gelen Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, başarılı sunucuya plaket verdi.
Esra Erol sayesinde 472 Bin TL toplandığını açıklayan Ercan Bey, Esra Erol'a para çekini de takdim etti.
Esra Erol, katkıda bulunan herkese teşekkür edip tabletlerin çocuklara dağıtıldığını söyledi.
NE OLMUŞTU?
Yardımsever kişiliğiyle bilinen Esra Erol, pandemi döneminde başlayan uzaktan eğitime ekipman eksikliği nedeniyle katılamayan pek çok çocuk ve gencin sesi olmuştu.