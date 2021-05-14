Sevgi Hanım, 27 Nisan'da eşi ile arasındaki sorun sebebiyle evden ayrıldığını dile getirerek o günden bu yana çocuklarını göremediğini söylemişti.
Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Sevgi Çalış, "Esra abla önce Allah'a sonra da sana güvenerekten buraya geldim. Kadınlar korkuyor ve konuşamıyor. 6 yıldır baskılarla beni susturdular ama konuşmak istiyorum" demişti.
Sevgi Hanım, eşi Osman Bey ile canlı yayında yüzleşmişti. Osman Bey, canlı yayın sırasında milyonların önünde Sevgi Hanım ile çocuklarını görüştüreceğinin sözünü vermişti.