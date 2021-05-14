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    • 14.05.2021 17:42
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    • 14.05.2021 18:01
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    'da bir mucize daha gerçek oldu! günler sonra evlatlarına kavuştu gözyaşlarına boğuldu

    ’nin sevilen programı ’da kayıpları bulup aileleriyle kavuşturmaya devam ediyor. Başarılı sunucu Esra Erol, son olarak eşi tarafından çocuklarının kendisine gösterilmediğini söyleyen ’a yardım eli uzattı. Esra Erol ve ekibi, Sevgi Hanım’ı çocuklarına kavuşturdu. İşte detaylar…

    Sevgi Hanım, 27 Nisan'da eşi ile arasındaki sorun sebebiyle evden ayrıldığını dile getirerek o günden bu yana çocuklarını göremediğini söylemişti.

    Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Sevgi Çalış, "Esra abla önce Allah'a sonra da sana güvenerekten buraya geldim. Kadınlar korkuyor ve konuşamıyor. 6 yıldır baskılarla beni susturdular ama konuşmak istiyorum" demişti.

    Sevgi Hanım, eşi Osman Bey ile canlı yayında yüzleşmişti. Osman Bey, canlı yayın sırasında milyonların önünde Sevgi Hanım ile çocuklarını görüştüreceğinin sözünü vermişti.

        Programın bugün yayınlanan bölümünde Sevgi Hanım Çanakkale'den 4,5 G ile canlı yayına bağlandı. Sevgi Hanım, çok mutlu olduğunu söyledikten sonra ekibe ve Esra Erol'dan teşekkür etti.

        Sevgi Hanım, çocuklarına kavuştu ve gözyaşları içerisinde sarıldı. Esra Erol, Osman Bey'e verdiği sözü tuttuğu için teşekkür ederken Osman Bey eşinin her zaman çocukları görebileceğini dile getirdi.

        Öte yandan çift bir daha barışmanın söz konusu olmadığını belirtirken Osman Bey, menfaat için çocukların kendisinde kalmasının gerekli olduğunu iddia etti.

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