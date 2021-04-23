Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 23.04.2021 09:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.04.2021 09:11
    ABONE OL

    Her saniye ve 'un aleyhine işliyor! Şehri kana boyama peşindeki Haritacılar'a karşı zamanla yarış!

    Sıra dışı konusu ve oyuncu kadrosu ile zirveden düşmeyen Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 17. bölümde kıran kırana bir mücadele gerçekleşecek! yeni bir tehlike ile karşı karşıya! Şehri kana bulamaya hazırlanan Haritacılar'a karşı Akıncı'nın zamanla yarışı izleyicileri ekran başına kiitleyecek. İşte sevilen dizi . bölümde yaşanacaklar...

    Her saniye Akıncı ve İstanbul'un aleyhine işliyor! Şehri kana boyama peşindeki Haritacılar'a karşı zamanla yarış!

    Her saniye Akıncı ve İstanbul'un aleyhine işliyor! Şehri kana boyama peşindeki Haritacılar'a karşı Fatih'in zamanla yarışı izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Sıra dışı konusu ve oyuncu kadrosu ile zirveden düşmeyen Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Akıncı 17. bölümde neler olacak? İşte detaylar...

    Kardeşi Beyza'yı öldürenler ile Acı Getirenler'in aynı kişiler olduğunu öğrenen Fatih, şehrini kurtarmak için kıran kırana bir mücadele verecek. İşte Akıncı 17. bölümde yaşanacaklar...

    AKINCI 17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Fatih, Haritacılar'ın yeni planlarını öğrenmeye çalışmaktadır. Nergis ise annesinin ardındaki sırlar için babası Cevdet'e ulaşmayı istemektedir. Kemal kızının velayeti için son aşamaya gelmiştir.

    Ona mahkemede hiç beklemediği bir kişi yardım edecektir. Haritacılar ise şehri kana boyayacak yeni ve acımasız bir eylem peşindedir. Onların bu planlarını öğrenen Akıncı, bu sefer saate karşı müthiş bir yarış verecektir. Çünkü geçen her saniye, Akıncı ve İstanbul'un aleyhine işlemektedir.

    Akıncı'nın son bölümünde neler oldu?

    Fatih kardeşi Beyza'yı öldürenler ile Acı Getirenler'in aynı kişiler olduğunu anlamıştır. Nergis ise hayatının en büyük şokunu yaşamaktadır. Araştırmaları sonucunda öldü zannettiği birisinin yaşadığını ortaya çıkarır. Ama cevapları için babası Cevdet'i bulmak zorundadır.

        Acı Getirenler, şehrin yeraltını tamamıyla ele geçirmişlerdir. Şimdi ise cüretkar planlarını uygulamak için harekete geçmişlerdir. Türkiye'yi gerçekten çok zor durumda bırakacakları bir baskın planlarlar ama hesaba katmadıkları bir şey vardır, Akıncı geri dönmüştür!

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Televizyon Her saniye Akıncı ve İstanbul'un aleyhine işliyor! Şehri kana boyama peşindeki Haritacılar'a karşı zamanla yarış!