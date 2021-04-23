Her saniye Akıncı ve İstanbul'un aleyhine işliyor! Şehri kana boyama peşindeki Haritacılar'a karşı zamanla yarış!

AKINCI 17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fatih, Haritacılar'ın yeni planlarını öğrenmeye çalışmaktadır. Nergis ise annesinin ardındaki sırlar için babası Cevdet'e ulaşmayı istemektedir. Kemal kızının velayeti için son aşamaya gelmiştir.

Ona mahkemede hiç beklemediği bir kişi yardım edecektir. Haritacılar ise şehri kana boyayacak yeni ve acımasız bir eylem peşindedir. Onların bu planlarını öğrenen Akıncı, bu sefer saate karşı müthiş bir yarış verecektir. Çünkü geçen her saniye, Akıncı ve İstanbul'un aleyhine işlemektedir.