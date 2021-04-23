Her saniye Akıncı ve İstanbul'un aleyhine işliyor! Şehri kana boyama peşindeki Haritacılar'a karşı zamanla yarış!

Her saniye Akıncı ve İstanbul'un aleyhine işliyor! Şehri kana boyama peşindeki Haritacılar'a karşı Fatih'in zamanla yarışı izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Sıra dışı konusu ve oyuncu kadrosu ile zirveden düşmeyen Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Akıncı 17. bölümde neler olacak? İşte detaylar...
Kardeşi Beyza'yı öldürenler ile Acı Getirenler'in aynı kişiler olduğunu öğrenen Fatih, şehrini kurtarmak için kıran kırana bir mücadele verecek. İşte Akıncı 17. bölümde yaşanacaklar...
AKINCI 17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Fatih, Haritacılar'ın yeni planlarını öğrenmeye çalışmaktadır. Nergis ise annesinin ardındaki sırlar için babası Cevdet'e ulaşmayı istemektedir. Kemal kızının velayeti için son aşamaya gelmiştir.
Ona mahkemede hiç beklemediği bir kişi yardım edecektir. Haritacılar ise şehri kana boyayacak yeni ve acımasız bir eylem peşindedir. Onların bu planlarını öğrenen Akıncı, bu sefer saate karşı müthiş bir yarış verecektir. Çünkü geçen her saniye, Akıncı ve İstanbul'un aleyhine işlemektedir.
Akıncı'nın son bölümünde neler oldu?
Fatih kardeşi Beyza'yı öldürenler ile Acı Getirenler'in aynı kişiler olduğunu anlamıştır. Nergis ise hayatının en büyük şokunu yaşamaktadır. Araştırmaları sonucunda öldü zannettiği birisinin yaşadığını ortaya çıkarır. Ama cevapları için babası Cevdet'i bulmak zorundadır.