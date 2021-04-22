Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 22.04.2021 18:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.04.2021 18:00
    ABONE OL

    , , ?

    Daha yayın hayatına başlamadan oldukça ilgi gören , Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak’ın oturduğu yeni dizi müjdesi o dönemleri özleyenlerin çok hoşuna gidecek. Fragmanı yayınlandığında hem konusu hem de oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizinin ilk bölüm yayını için tarih verildi. Peki , ?

    takvim.com.tr
    Yeşilçam dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda?

    Yeşilçam dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Yeşilçam dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. Yayınlanan fragmanıyla dikkat çeken dizi şimdiden büyük ilgi gördü ve hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Bir yandan da ilk bölüm yayın tarihi araştırılanlar arasında yer aldı. Peki Yeşilçam dizisinin başrolünü hangi oyuncular paylaşıyor?

    YEŞİLÇAM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA?

    Yeşilçam dizisi, online dizi ve film platformu olan BluTV'de 22 Nisan Perşembe günü izleyicisiyle buluşacak. Dram, Romantik türündeki dizinin İlk sezonun ilk bölümü 45 dakika uzunluğunda.

    YEŞİLÇAM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    Yeşilçam dizisi, Türkiye'de 1960'lı yılların siyasi ve ekonomik çalkantılarının arasında ışığı parlamaya başlayan Yeşilçam sinemasındaki bir yapımcının hayata tutunma çabasını konu ediyor.

    Semih Ateş (Çağatay Ulusoy), iflas etmiş ve her şeyini kaybetmiş sinema aşığı bir film yapımcısıdır. Ancak, Yeşilçam, o dönemde altın çağını yaşamaya başlamıştır ve Semih Ateş de bu furya içinde küllerinden yeniden doğma mücadelesine soyunmuştur.

    Semih Ateş'in yanında o sırada Yeşilçam'ın gözde yıldızlarından Mine Cansu (Selin Şekerci) bulunmaktadır. Diğer yandan Tülin Saygı da (Afra Saraçoğlu) Yeşilçam'ın kapısını gerçek bir sanatçı olmak için çalmaktadır.

        YEŞİLÇAM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

        Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın oturduğu, senaryosunu ise Volkan Sümbül ve Levent Cantek'in kaleme aldığı, Yeşilçam dizisinin oyuncu kadrosunda;

        Çağatay Ulusoy (Semih),
        Selin Şekerci (Mine),
        Afra Saraçoğlu (Tülin),
        Ayta Sözeri (Kuvvet),
        Yetkin Dikinciler (Reha),
        Güngör Bayrak (Belkis),
        Nilüfer Açıkalın (Adviye),
        Bora Akkaş (Hakan),
        Selin Kahraman (Aysel),
        Özgür Çevik (İzzet),
        Altan Erkekli,
        Ercüment Fidan,
        Onur Bilge,
        Efe Tunçer,
        Devrim Nas gibi isimler yer alıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Televizyon Yeşilçam dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Yeşilçam dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?