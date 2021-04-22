Yeşilçam dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Yeşilçam dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. Yayınlanan fragmanıyla dikkat çeken dizi şimdiden büyük ilgi gördü ve hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Bir yandan da ilk bölüm yayın tarihi araştırılanlar arasında yer aldı. Peki Yeşilçam dizisinin başrolünü hangi oyuncular paylaşıyor?
YEŞİLÇAM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA?
Yeşilçam dizisi, online dizi ve film platformu olan BluTV'de 22 Nisan Perşembe günü izleyicisiyle buluşacak. Dram, Romantik türündeki dizinin İlk sezonun ilk bölümü 45 dakika uzunluğunda.
YEŞİLÇAM DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Yeşilçam dizisi, Türkiye'de 1960'lı yılların siyasi ve ekonomik çalkantılarının arasında ışığı parlamaya başlayan Yeşilçam sinemasındaki bir yapımcının hayata tutunma çabasını konu ediyor.
Semih Ateş (Çağatay Ulusoy), iflas etmiş ve her şeyini kaybetmiş sinema aşığı bir film yapımcısıdır. Ancak, Yeşilçam, o dönemde altın çağını yaşamaya başlamıştır ve Semih Ateş de bu furya içinde küllerinden yeniden doğma mücadelesine soyunmuştur.
Semih Ateş'in yanında o sırada Yeşilçam'ın gözde yıldızlarından Mine Cansu (Selin Şekerci) bulunmaktadır. Diğer yandan Tülin Saygı da (Afra Saraçoğlu) Yeşilçam'ın kapısını gerçek bir sanatçı olmak için çalmaktadır.