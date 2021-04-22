YEŞİLÇAM DİZİSİ KONUSU NEDİR?



Yeşilçam dizisi, Türkiye'de 1960'lı yılların siyasi ve ekonomik çalkantılarının arasında ışığı parlamaya başlayan Yeşilçam sinemasındaki bir yapımcının hayata tutunma çabasını konu ediyor.



Semih Ateş (Çağatay Ulusoy), iflas etmiş ve her şeyini kaybetmiş sinema aşığı bir film yapımcısıdır. Ancak, Yeşilçam, o dönemde altın çağını yaşamaya başlamıştır ve Semih Ateş de bu furya içinde küllerinden yeniden doğma mücadelesine soyunmuştur.

Semih Ateş'in yanında o sırada Yeşilçam'ın gözde yıldızlarından Mine Cansu (Selin Şekerci) bulunmaktadır. Diğer yandan Tülin Saygı da (Afra Saraçoğlu) Yeşilçam'ın kapısını gerçek bir sanatçı olmak için çalmaktadır.