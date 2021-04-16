Akıncı'nın Fatih'i Şükrü Özyıldız'dan set paylaşımı! Karavanının penceresinden...
Akıncı'nın Fatih'i Şükrü Özyıldız'dan eğlenceli set paylaşımı! Başrolünü Büşra Develi ile paylaştığı Akıncı dizisinde sergilediği başarılı performansla kendine hayran bırakan ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, set paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Karavanda verdiği eğlenceli pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan Özyıldız, paylaşımına 'Shining' notunu düştü. İşte sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncunun karavanın penceresinde verdiği o poz…
16.04.2021 13:22
- Son Güncelleme: 16.04.2021 13:22
Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Akıncı'da sergilediği başarılı performansla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dizi hayranlarını heyecanlandırdı.
Setten paylaşım yapan yakışıklı oyuncu, karavanının penceresinde verdiği pozu 'Shining' notu ile Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.
Şükrü Özyıldız, yoğun ilgi gören set paylaşımıyla yeni bölümü sabırsızlıkla bekleyen dizi seyircilerinin heyecanını kat kat arttırdı.
Oyuncunun heyecanın dozunu arttıran paylaşımın ardından Akıncı yeni bölümde yaşanacak olaylar merak konusu oldu. Peki Akıncı 16. yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?
16. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Fatih kardeşi Beyza'yı öldürenler ile Acı Getirenler'in aynı kişiler olduğunu anlamıştır. Nergis ise hayatının en büyük şokunu yaşamaktadır.