Akıncı'nın Fatih'i Şükrü Özyıldız'dan set paylaşımı! Karavanının penceresinden...

Akıncı'nın Fatih'i Şükrü Özyıldız'dan eğlenceli set paylaşımı! Başrolünü Büşra Develi ile paylaştığı Akıncı dizisinde sergilediği başarılı performansla kendine hayran bırakan ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, set paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Karavanda verdiği eğlenceli pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan Özyıldız, paylaşımına 'Shining' notunu düştü. İşte sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncunun karavanın penceresinde verdiği o poz…

16.04.2021 13:22 - Son Güncelleme: 16.04.2021 13:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





