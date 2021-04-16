RAMAZAN İMSAKİYE
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Akıncı'nın Nergis'i Büşra Develi'nin annesine bakın ablası gibi duruyor! 'Kim inanır anne-kız olduğuna?'

Akıncı'nın Nergis'i Büşra Develi'nin annesine bakın ablası gibi duruyor! 'Kim inanır anne-kız olduğuna?' yorumlarının havada uçuştuğu fotoğrafları görenler şaştı kaldı. Başrollerini oyuncu Şükrü Özyıldız'la paylaştığı Akıncı dizisinin şüphesiz ki en çok dikkat çeken isimlerinden güzeller güzeli oyuncu Büşra Develi. 27 yaşındaki Develi, güzelliğiyle ve Juliette Binoche'a olan benzerliğiyle adından söz ettiriyor. Instagram'da binlerce takipçisi bulunan Büşra Develi'nin annesi merak konusu oldu. İşte başta Büşra Develi'nin annesi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve anneleri...

16.04.2021 12:06 - Son Güncelleme: 16.04.2021 12:06
Akıncı'nın Nergis'i Büşra Develi'nin annesine bakın ablası gibi duruyor! 'Kim inanır anne-kız olduğuna?'

Akıncı'nın gazeteci Nergis'i Büşra Develi'nin annesini görenler şaştı kaldı! Büşra Develi'nin annesi adeta ablası gibi duruyor İşte başta Büşra Develi ve annesi olmak üzere sizler için derlediğimiz magazin gündeminden düşmeyen ünlüler ve anneleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Akıncı'nın Nergis'i Büşra Develi'nin annesine bakın ablası gibi duruyor! 'Kim inanır anne-kız olduğuna?'

SORAL KARDEŞLERİN ANNESİ

Sebahat Soral

Akıncı'nın Nergis'i Büşra Develi'nin annesine bakın ablası gibi duruyor! 'Kim inanır anne-kız olduğuna?'

HANDE SORAL VE ANNESİ SEBAHAT SORAL

Akıncı'nın Nergis'i Büşra Develi'nin annesine bakın ablası gibi duruyor! 'Kim inanır anne-kız olduğuna?'
Akıncı'nın Nergis'i Büşra Develi'nin annesine bakın ablası gibi duruyor! 'Kim inanır anne-kız olduğuna?'