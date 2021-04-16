Akıncı'nın Nergis'i Büşra Develi'nin annesine bakın ablası gibi duruyor! 'Kim inanır anne-kız olduğuna?'

Akıncı'nın Nergis'i Büşra Develi'nin annesine bakın ablası gibi duruyor! 'Kim inanır anne-kız olduğuna?' yorumlarının havada uçuştuğu fotoğrafları görenler şaştı kaldı. Başrollerini oyuncu Şükrü Özyıldız'la paylaştığı Akıncı dizisinin şüphesiz ki en çok dikkat çeken isimlerinden güzeller güzeli oyuncu Büşra Develi. 27 yaşındaki Develi, güzelliğiyle ve Juliette Binoche'a olan benzerliğiyle adından söz ettiriyor. Instagram'da binlerce takipçisi bulunan Büşra Develi'nin annesi merak konusu oldu. İşte başta Büşra Develi'nin annesi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve anneleri...

16.04.2021 12:06 - Son Güncelleme: 16.04.2021 12:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





