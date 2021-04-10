Fatih, Beyza'nın ölümünü kaldıramıyor! Akıncı dizisinde yürek yakan sahne
Atv'nin fenomen dizisi Akıncı, dün akşam 15. yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu. Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin son bölümüne, kardeşi Beyza'nın acı haberiyle sarsılan Fatih'in hüzünlü sahnesi damga vurdu. Beyza'nın ölümünü kaldıramayan Fatih'in annesi Meryem ile dertleştiği sahne yürek yaktı. İşte Akıncı'nın son bölümünde yaşanan o anlar…
10.04.2021 10:51
- Son Güncelleme: 10.04.2021 10:51
Atv'nin fenomen dizisi Akıncı, dün akşam 15. yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu. Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizinin son bölümüne, kardeşi Beyza'nın acı haberiyle sarsılan Fatih'in hüzünlü sahnesi damga vurdu. Beyza'nın ölümünü kaldıramayan Fatih'in annesi Meryem ile dertleştiği sahne yürek yaktı. İşte Akıncı'nın son bölümünde yaşanan o anlar…
Atv'nin sevilen dizisi Akıncı, dün akşam yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. Duygusal ve aksiyon dolu sahneleriyle büyüleyen Akıncı, izleyicisinden tam not aldı. Yayınlanan 15. bölümdeki bir sahne ise geceye damga vurdu.
Kardeşi Beyza'nın acı haberiyle sarsılan Fatih, annesi Meryem ile dertleşir. Kardeşinin ölümünden kendisini sorumlu tutan Fatih'i, annesi Meryem teselli etmeye çalışır. Fatih'in "Babam burada olsaydı bunların hiçbiri yaşanmazdı. O, bizi korurdu" sözleri ise izleyicilere duygusal anlar yaşattı.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Fatih Cevdet'in peşindeyken, Acı Getirenler'in başka büyük bir planı daha vardır. İstanbul'un tüm yeraltı organizasyonunu ele geçirir. Bunun için inanılmaz bir oyun kurarlar
Nergis ise elindeki anahtarın annesinin ölümü ile olan ilişkisini araştırırken çok daha büyük bir sürpriz ile karşılaşır.