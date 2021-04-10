Fatih, Beyza'nın ölümünü kaldıramıyor! Akıncı dizisinde yürek yakan sahne

Kardeşi Beyza'nın acı haberiyle sarsılan Fatih, annesi Meryem ile dertleşir. Kardeşinin ölümünden kendisini sorumlu tutan Fatih'i, annesi Meryem teselli etmeye çalışır. Fatih'in "Babam burada olsaydı bunların hiçbiri yaşanmazdı. O, bizi korurdu" sözleri ise izleyicilere duygusal anlar yaşattı.