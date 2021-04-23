RAMAZAN İMSAKİYE
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Kardeşlerim’e bomba transfer! 10. bölümde diziye katılan yeni isim dengeleri değiştirecek

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'e bomba transfer! Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim, yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip ediliyor. Hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin hikayesini anlatan dizi, son bölümüyle izleyicisinden tam not alırken oyuncu kadrosuna dahil ettiği yeni isimle heyecanı arttırdı. Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Simge Selçuk gibi başarılı isimlerin yer aldığı yapıma son olarak Berk Ali Çatal dahil oldu. Kardeşlerim 10. bölüm itibariyle izleyiciyle buluşacak olan Berk Ali Çatal'ın canlandıracağı karakter ise merak konusu oldu. İşte olan Berk Ali Çatal'ın canlandıracağı karakter ve Kardeşlerim 10. bölümde yaşanacak olaylar…

23.04.2021 12:28 - Son Güncelleme: 23.04.2021 12:29
Kardeşlerim’e bomba transfer! 10. bölümde diziye katılan yeni isim dengeleri değiştirecek

Reyting rekorları kıran Kardeşlerim dizisi için geri sayım başladı. Son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kardeşlerim'e yeni bir isim dahil oldu. Berk Ali Çatal, güçlü oyuncu kadrosuyla ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken Kardeşlerim'e transfer oldu.

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Kardeşlerim’e bomba transfer! 10. bölümde diziye katılan yeni isim dengeleri değiştirecek

Dizinin cumartesi akşamı ekrana gelecek 10. bölümü itibariyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Berk Ali Çatal, Tolga karakterine hayat verecek.

Kardeşlerim’e bomba transfer! 10. bölümde diziye katılan yeni isim dengeleri değiştirecek

"BU PROJEDE YER ALDIĞIM İÇİN MUTLUYUM"
Çok güzel bir hikâyeye ve kadroya sahip bir projede yer alıyor olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Çatal; "Biraz ilginç ve merak uyandıran bir karaktere hayat veriyorum. Tolga ile benzer huylarımız da var tabii. Bazı yerlerde çok uzakmışız gibi görünsek de aslında bir o kadar yakınız birbirimize. Ben Tolgayı canlandırırken çok keyif alıyorum, umarım izleyiciye de bu hisler geçer ve hemen sahiplenirler" dedi.

Kardeşlerim’e bomba transfer! 10. bölümde diziye katılan yeni isim dengeleri değiştirecek

KARDEŞLERİM 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Ömer, Akif'in para teklifini kabul edince Kadir'le arasında ipler gerilir. Evi terk eden Ömer nereye gideceğini bilmez haldeyken sürpriz bir davet alır.

Kardeşlerim’e bomba transfer! 10. bölümde diziye katılan yeni isim dengeleri değiştirecek

Doruk kendisine güvenmeyen Asiye'nin kalbini kazanmak için elinden geleni yapar.