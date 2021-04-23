Kardeşlerim’e bomba transfer! 10. bölümde diziye katılan yeni isim dengeleri değiştirecek
Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'e bomba transfer! Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim, yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip ediliyor. Hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin hikayesini anlatan dizi, son bölümüyle izleyicisinden tam not alırken oyuncu kadrosuna dahil ettiği yeni isimle heyecanı arttırdı. Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Simge Selçuk gibi başarılı isimlerin yer aldığı yapıma son olarak Berk Ali Çatal dahil oldu. Kardeşlerim 10. bölüm itibariyle izleyiciyle buluşacak olan Berk Ali Çatal'ın canlandıracağı karakter ise merak konusu oldu. İşte olan Berk Ali Çatal'ın canlandıracağı karakter ve Kardeşlerim 10. bölümde yaşanacak olaylar…
"BU PROJEDE YER ALDIĞIM İÇİN MUTLUYUM"
Çok güzel bir hikâyeye ve kadroya sahip bir projede yer alıyor olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Çatal; "Biraz ilginç ve merak uyandıran bir karaktere hayat veriyorum. Tolga ile benzer huylarımız da var tabii. Bazı yerlerde çok uzakmışız gibi görünsek de aslında bir o kadar yakınız birbirimize. Ben Tolgayı canlandırırken çok keyif alıyorum, umarım izleyiciye de bu hisler geçer ve hemen sahiplenirler" dedi.