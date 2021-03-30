OSMAN BEY, TOGAY'DAN NASIL İNTİKAM ALACAK?

Osman Bey, amcası Dündar Bey'in ihanetini öğrendiğinde ne yapacak? Osman Bey, düğün toyuna baskın yapan Togay'dan nasıl intikam alacak? Konstantinopolis'ten gelen Bizans kuvvetlerinin İnegöl'e erişmesini engellemek için ne yapılacak?

Malhun Hatun, Osman Bey'in Bizans'la ticaretlerini engellemesine nasıl tepki verecek? Yaralanan Gonca Hatun'un akıbeti ne olacak? Can dostu Abdurrahman Gazi'yi kaybeden Bamsı Bey'in tepkisi ne olacak? Nikola, Togay'la olan ittifakını bozacak mı? Umur Bey, Osman Bey buluşmasında neler yaşanacak?

Kuruluş Osman 52. bölüme Umur Bey'in Dündar Bey'in ihanetine dair kanıtı Osman Bey'e teslim etmesi ve Osman Bey'in Konstantinopolis'ten gelen Bizans birliklerine yaptığı baskın damga vuracak.

KURULUŞ OSMAN 52. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

KAYI OBASI ŞEHİTLERİNE AĞLIYOR

Osman Bey, Umur Bey'in İnegöl Kalesi'ne teslim edeceği atlara el koyarken; Togay'ın saldırısını püskürten Kayılar, başta Abdurrahman Gazi olmak üzere şehitlerin acısıyla sarsılır. Umur Bey, İnegöl Kalesi'ne sızmak için Nikola ile ticarete devam kararı alır ancak bu planını Osman Bey'le paylaşmadığı için ikili arasındaki gerilim devam eder.