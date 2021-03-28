Türkiye'nin gururu Kuruluş Osman dizisinin Şeyh Edebali'si 'hem çok keyifli hem çok zordu' dedi o sahneyi anlattı!

"BOZDAĞ FİLM PLATOSUNDA SAHİP OLDUĞUMUZ İMKANLARI BAŞKA BİR YERDE GÖRMEDİM"

Yıldız, set dışında da oyuncu arkadaşlarıyla sık sık görüşerek rollerine çalıştıklarını belirtti: "Oyuncular ve teknik ekip arasında müthiş bir bağ var. Herkes birbirine o kadar yardımcı oluyor ki, bir sahneye girmeden önce o kadar büyük bir ilgiyle karşılaşıyorsunuz ki kamera ile baş başa kaldığınız zaman size sadece işinizi yapmak düşüyor. Onu da elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Platonun dışında bizim zaten dışarıda özel bir arkadaşlığımız var. Herkes birbirini arar, sorar. Pandemiden dolayı pek çıkamasak da buluşabildiğimiz yerlerde birlikte çay, kahve içiyoruz. Çekim dışında da işle ilgili konuşuyoruz. 'Daha iyi neler yapabiliriz?, oyuncu olarak diziye daha fazla ne katabiliriz?' bunları konuşuyoruz. Sette de birbirimizle diyalog geçiyoruz, rolümüze hazırlanıyoruz. Platonun içinde bize sunulan imkanlar müthiş. Otuz üç seneyi aşkın bir süredir bu camianın içindeyim, devlet tiyatrosu dışında film sektörünün içindeyim. Ben böyle bir imkan daha önce görmedim."