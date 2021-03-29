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Kuruluş Osman setini ziyaret eden Pakistan Meclis Başkanı hayran kaldı!

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın setine sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Dizi çekimlerinin yapıldığı Bozdağ Film Platoları'nı Pakistan Meclis Başkanı Asad Qaiser ve Pakistan milletvekillerinden oluşan heyet ziyaret etti. Qaiser, Pakistan halkının sevgilerini iletirken dizinin setine de hayran kaldı.

29.03.2021 13:43 - Son Güncelleme: 29.03.2021 13:44
Kuruluş Osman setini ziyaret eden Pakistan Meclis Başkanı hayran kaldı!

Atv ekranındaki ikinci sezonunda da reytinglerin zirvesinden inmeyen, yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği Kuruluş Osman dizisinin çekildiği Bozdağ Film Platoları'nı Pakistan Meclis Başkanı Asad Qaiser ve Pakistan milletvekillerinden oluşan heyet ziyaret etti.

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Kuruluş Osman setini ziyaret eden Pakistan Meclis Başkanı hayran kaldı!

Platoyu gezen Oaiser ve Pakistan heyeti kardeş Pakistan halkının sevgilerini iletirken dizinin setine de hayran kaldı.

Kuruluş Osman setini ziyaret eden Pakistan Meclis Başkanı hayran kaldı!

Seti ziyaret eden Pakistan Meclis Başkanı Asad Qaiser, Milletvekili Dr. Haider Ali Khan ve heyeti, yapımcı Mehmet Bozdağ'a Pakistan halkının Kuruluş Osman'ı ilgiyle izlediğini belirterek başarılarından ötürü tebrik etti.

Kuruluş Osman setini ziyaret eden Pakistan Meclis Başkanı hayran kaldı!

Meclis Başkanı Qaiser, dizinin dekor, kostüm ve yapım kalitesi açısından Hollywood standartlarını aştığını, bizzat bunları görmenin de kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Kuruluş Osman setini ziyaret eden Pakistan Meclis Başkanı hayran kaldı!

Meclis Başkanı Qaiser, diziler sayesinde Pakistan ve Türk halkı arasında kardeşlik ve kültür bağlarının daha da güçlendirdiğini söyleyerek başarılarının devamını diledi. Pakistan heyeti set gezisinin ardından çekimlerin yapıldığı alana giderek set ekibi ve dizinin oyuncuları ile bir araya geldi.

Kuruluş Osman setini ziyaret eden Pakistan Meclis Başkanı hayran kaldı!