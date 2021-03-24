Çarşamba günlerinin en çok konuşulan dizilerinden birisi olan Kuruluş Osman'a damgasını vuran isimler arasında Malhun Hatun ve Umur Bey yer aldı. Dizide bu akşam heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Togay'ın yaptıkları ise izleyicileri çok şaşırtacak. Özellikle Malhun Hatun'u esir edip tekfuru geri istemesi şok etkisi yaratacak. İzleyiciler Umur Bey'in hain olup olmadığını merak ediyor. Ancak tarihte böyle bir bilgi yer almıyor. Peki, Kuruluş Osman Malhun Hatun kimdir? Umur Bey kimdir, hain mi? Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

MALHUN HATUN TARİHTE KİMDİR?

Malhun Hâtun, (ö. Kasım 1326), ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin 1280'de evlendiği ilk eşidir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir.