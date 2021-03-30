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    • 30.03.2021 21:11
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    Gündemde dizi severler tarafından ? Sorusunun yanıtı merak edilerek sıklıkla araştırılır oldu. TRT 1’de Salı akşamları ekrana gelen, konusu ve oyuncularıyla çok beğenilen ve ilgiyle izlenen dizinin yeni bölümünü bugün kanalda göremeyenler merakla neden yayınlanmadığını araştırır oldu. Peki ?

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı neden yok?

    Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm neden yayınlanmıyor? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. TRT 1 kanalını açanlar dizinin yeni bölümü yerine Rafadan Tayfa Göbeklitepe filmini görünce şaşırdı ve neden yayınlanmadığını merak etmeye başladı. Masumlar Apartmanı yeni bölümü yerine farklı bir yayın daha eklendi. İşte merak edilen sorunun yanıtı...

    MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

    Geçtiğimiz hafta tanıtım fragmanları yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın bu akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkması bekleniyordu.

    İzleyiciler bugün diziyi göremeyince meraklandı. Türkiye Letonya maçı nedeni ile sevilen dizinin yeni bölümü son anda yayın akışından çıkartıldı.

    Masumlar Apartmanı yeni bölüm 6 Nisan 2021 Salı günü yayınlanacak.

    MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

    TRT 1'in Salı günlerine damga vuran ve yayınlandığı ilk günden bu yana zirveden düşmeyen dizisi "Masumlar Apartmanı", 30 Mart Salı akşamı (yarın) yirmi sekizinci bölümüyle ekranlara geliyor.
    Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümü merakla ve heyecanla beklenen "Masumlar Apartmanı" nda bu hafta neler olacak.

        İnci henüz Han'ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han'ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir. Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. Bu karar sadece Gülben'i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar. Safiye, Gülben'i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir. Neriman'ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur. Evde herkesin arası gerginken Neriman'ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir.

        FARAH ZEYNEP ABDULLARH KİMDİR?

        Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Arap kökenli, annesi ise Boşnak kökenlidir. Daha çocuk yaşlarda tiyatro ve müziğe karşı bir ilgisi vardı. 2006 yılında babasının işleri nedeniyle İngiltere'ye taşındı.

        Lise eğitimine Türkiye'de İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde başlasa da henüz birinci sınıftayken İngiltere'ye nakil oldu. Burada Fransızca, tiyatro, medya ve fotoğrafçılık dersleri aldı.

        İngiltere'de yaşarken tiyatro öğretmeni onu oyunculuğa teşvik etti. Tiyatroda oynadığı birçok oyunu İngilizce ve Fransızca olarak oynadı. Sadece 11 yaşındayken bir defaya mahsus olmak kaydıyla bir Türkçe oyunda rol aldı.

        Üniversiteye başlamadan önce eğitimine bir sene ara verdi. O sene içerisinde garsonluk ve barmenlik yaptı. İngiltere'de üniversite ikinci sınıfta eğitim görürken Öyle Bir Geçer Zamanki dizisi için seçmelere katıldı ve Aylin rolü için seçildi. Bundan ötürü eğitimine ara vermek zorunda kaldı.

        İlk sinema oyunculuğunu İngiltere'de okurken Closer filminde bir striptizciyi canlandırarak yaptı.

        Türkiye'deki ilk sinema filmini Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı Kelebeğin Rüyası filminde Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat'la oynadı.

        2014'ün Mart ayında Star TV ekranlarında başlayan başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber paylaştığı "Kurt Seyit ve Şura" dizisinde Şura karakteri ile televizyon ekranların dönüş yapmıştır.
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        Haberler Televizyon Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm neden yayınlanmıyor?