Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm neden yayınlanmıyor? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. TRT 1 kanalını açanlar dizinin yeni bölümü yerine Rafadan Tayfa Göbeklitepe filmini görünce şaşırdı ve neden yayınlanmadığını merak etmeye başladı. Masumlar Apartmanı yeni bölümü yerine farklı bir yayın daha eklendi. İşte merak edilen sorunun yanıtı...
MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?
Geçtiğimiz hafta tanıtım fragmanları yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın bu akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkması bekleniyordu.
İzleyiciler bugün diziyi göremeyince meraklandı. Türkiye Letonya maçı nedeni ile sevilen dizinin yeni bölümü son anda yayın akışından çıkartıldı.
Masumlar Apartmanı yeni bölüm 6 Nisan 2021 Salı günü yayınlanacak.
MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
TRT 1'in Salı günlerine damga vuran ve yayınlandığı ilk günden bu yana zirveden düşmeyen dizisi "Masumlar Apartmanı", 30 Mart Salı akşamı (yarın) yirmi sekizinci bölümüyle ekranlara geliyor.
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümü merakla ve heyecanla beklenen "Masumlar Apartmanı" nda bu hafta neler olacak.