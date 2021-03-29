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    • 30.03.2021 00:58
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    Merakla bekleniyordu! yayınlandı: Senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli...

    Merakla bekleniyordu. atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Akıncı 13. bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. 13. bölümün ardından 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana, "Nergis Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..." ifadeleri damga vurdu.

    takvim.com.tr
    Akıncı 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

    Merakla bekleniyordu. atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Akıncı 13. bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi.

    13. bölümün ardından 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    "GİTTİĞİN BU YOL TEHLİKELİ..."
    Fragmana, "Nergis Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..." ifadeleri damga vurdu.

    İşte 14. bölüm 2. fragmanı:

    SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
    Nergis son anda Akıncı'nın müdahalesiyle Köksal'ın tuzağından kurtulur. Bu tuzağı ona kuranlar kimlerdir? İstanbul'da ise yeni ve çok güçlü bir savaşçı şehrin altını üstüne getirmeye başlamıştır. Kor-Han! Cevdet ise Londra'dan döndüğünde Nergis'e yapılan saldırıyı araştırmaya başlar. Nergis'e bu tuzağı kuran Aylin ve Köksal ise Cevdet'in kendilerine yaklaşmaması için harekete geçer. Cevdet, Gizli Yapı'nın bütün adamlarının öldürüldüğünü öğrenir. Bu işin arkasında Acı Getirenler'in olduğunu bilmemektedir. Onu çok daha kötü bir sürpriz beklemektedir. Kor-Han ise Akıncı'yı tüm ülke önünde ölümcül bir savaşa davet eder. Akıncı hayatında karşılaştığı en güçlü düşman karşısında ne yapacaktır?

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