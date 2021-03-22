Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 22.03.2021 16:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.03.2021 17:05
    ABONE OL

    22 Mart 2021 Pazartesi | ATV linki YOUTUBE Son dakika: Kibar'ın kocası Ahmet'in katili kim?

    Cinayete kurban giden Ahmet ve karısı Kibar'la ilgili son dakika gelişmesi! Cinayete kurban giden Ahmet ve karısı Kibar'la ilgili son dakika gelişmesi! Kibar'ın kocasını kim öldürdü? Keziban ile kocası Salih'in büyük yüzleşmesinde ikinci perde! Biri perdelerle konuşuyor, diğeri bütün gün balık tutuyor! Babaannesine mi dönecek yoksa annesinin yanına mı gidecek? Nurcan'ın annesi Zeynep canlı yayında! Evlenen Melike ve annesiyle ilgili gerçeği ortaya çıkardı! Dünürlerinden ne talep ettiler? 63 yaşındaki Hüseyin ile nişanlandı, evlilik hayali kurduğu adamın evli olduğunu öğrendi! 43 yaşındaki Nergis Hanım'ın isyanı ve daha fazlası 'da canlı yayınında...

    Esra Erol'da bugün... 22 Mart 2021

    Esra Erol bugün (22 Mart 2021) neler oluyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    Cinayete kurban giden Ahmet ve karısı Kibar'la ilgili son dakika gelişmesi! Kibar'ın kocasını kim öldürdü?


    Keziban ile kocası Salih'in büyük yüzleşmesinde ikinci perde! Biri perdelerle konuşuyor, diğeri bütün gün balık tutuyor!


        Babaannesine mi dönecek yoksa annesinin yanına mı gidecek? Nurcan'ın annesi Zeynep canlı yayında!


        Evlenen Melike ve annesiyle ilgili gerçeği Esra Erol ortaya çıkardı! Dünürlerinden ne talep ettiler?


        63 yaşındaki Hüseyin ile nişanlandı, evlilik hayali kurduğu adamın evli olduğunu öğrendi! 43 yaşındaki Nergis Hanım'ın isyanı ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında...
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Televizyon Esra Erol ATV CANLI YAYIN İZLE 22 Mart 2021 Pazartesi | ATV linki YOUTUBE Son dakika: Kibar'ın kocası Ahmet'in katili kim?