Esra Erol bugün (22 Mart 2021) neler oluyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.
Cinayete kurban giden Ahmet ve karısı Kibar'la ilgili son dakika gelişmesi! Kibar'ın kocasını kim öldürdü?
Keziban ile kocası Salih'in büyük yüzleşmesinde ikinci perde! Biri perdelerle konuşuyor, diğeri bütün gün balık tutuyor!