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    • 22.03.2021 19:15
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    • 22.03.2021 19:15
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    Uyanış: Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden yok? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 22 Mart yayın akışı!

    Pazartesi günlerinin merakla takip edilen yapımlarından birisi olan nden izleyicilerini üzecek bir haber geldi. Diziyle ilgili paylaşılan haber sevenlerini şaşırttı. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 22 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00'de ekranlarda olmayacağına dair bilgi verildi. 22 Mart Pazartesi yani bu akşam yayın akışında Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi yayınlanacak. Peki, , ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Uyanış: Büyük Selçuklu bu akşam yok mu?

    Uyanış Büyük Selçuklu izleyiciler tarafından heyecanla izleniyor. Dizinin her bölümünde yaşanan gelişmeler ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yayınlandığı günlere damgasını vurmaya devam eden diziyle ilgili alınan son karar izleyicilerini üzdü. Son gelişmelere göre Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 22 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00'de ekranlarda olmayacak. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu 26. yeni bölüm bu akşam neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

    UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU 26. BÖLÜM NEDEN YOK, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi setinde rutin yapılan koronavirüs testleri sonucunda vakanın ortaya çıkması nedeniyle dizinin çekimlerine bir süre ara verildi. Dizi yeni bölüm ile 29 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

    UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 26. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

    TRT TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

    "Dizi setlerimizde yapılan rutin taramalar sonucunda Uyanış: Büyük Selçuklu dizimizin setinde Kovid-19 vakaları tespit edilmiştir. Karantinaya alınan set çalışanlarımızın sağlık durumları iyidir ve yakından takip edilmektedir.

    Yaşanan süreç dizi oyuncularımız ve tüm set çalışanlarımız ile paylaşılarak dizimizin çekimlerine 5 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu zorunlu ara nedeniyle 22 Mart 2021 Pazartesi günü Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü yayınlanamayacaktır. Aynı gün ve saatte "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmi (TV'de ilk kez) TRT1 ekranında olacaktır.

    İzleyicilerimizin anlayış ve desteği için şimdiden teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

    Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.

    22 MART 2021 TRT1 TV YAYIN AKIŞI

    17:30 Seksenler

    19:00 Ana Haber

        20:00 Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu

        01:45 Yok Olmadan Keşfet

        UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

        Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…

        Melikşah, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk'e teslim eder.

        Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

        Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

        Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

        Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken'in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer'in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…
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        Haberler Magazin Uyanış: Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden yok? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 22 Mart TRT1 yayın akışı!