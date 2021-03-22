Uyanış Büyük Selçuklu izleyiciler tarafından heyecanla izleniyor. Dizinin her bölümünde yaşanan gelişmeler ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yayınlandığı günlere damgasını vurmaya devam eden diziyle ilgili alınan son karar izleyicilerini üzdü. Son gelişmelere göre Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 22 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00'de ekranlarda olmayacak. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu 26. yeni bölüm bu akşam neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU 26. BÖLÜM NEDEN YOK, NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi setinde rutin yapılan koronavirüs testleri sonucunda vakanın ortaya çıkması nedeniyle dizinin çekimlerine bir süre ara verildi. Dizi yeni bölüm ile 29 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelecek.
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 26. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ
TRT TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
"Dizi setlerimizde yapılan rutin taramalar sonucunda Uyanış: Büyük Selçuklu dizimizin setinde Kovid-19 vakaları tespit edilmiştir. Karantinaya alınan set çalışanlarımızın sağlık durumları iyidir ve yakından takip edilmektedir.
Yaşanan süreç dizi oyuncularımız ve tüm set çalışanlarımız ile paylaşılarak dizimizin çekimlerine 5 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu zorunlu ara nedeniyle 22 Mart 2021 Pazartesi günü Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü yayınlanamayacaktır. Aynı gün ve saatte "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmi (TV'de ilk kez) TRT1 ekranında olacaktır.
İzleyicilerimizin anlayış ve desteği için şimdiden teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."
Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.
22 MART 2021 TRT1 TV YAYIN AKIŞI
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber