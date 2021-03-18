Esra Erol 16 yıllık sır perdesini araladı! 'İntihar' denilerek kapanan dosya yeniden açıldı: Kibar Ünvar katil mi?
Esra Erol 16 yıllık sır perdesini araladı! 'İntihar' denilerek kapanan dosya Esra Erol sayesinde yeniden açıldı. Kibar Ünüvar dolandırıcı mı? Değil mi? diye tartışılırken ilk eşinin şüpheli ölümü 'katil mi?' sorusunu da gündeme getirdi. İşte hafta içi her gün Atv ekranlarında sıra dışı olayları konu alan Esra Erol'da canlı yayınında yer alan Kibar Ünvar ve hakkında ortaya atılan dehşet verici iddialar...
Halil İbrahim Bey, yalnız kalmamak için Kibar ile ikinci evliliğini yapmıştı. Kibar Hanımın kardeşim diye tanıştırdığı Hakkı'yla kendisini kandırdığını fark edince de soluğu Esra Erol'da aldı. Halil İbrahim Bey, başlık parası olarak 35 Bin TL, toplamda 85 Bin TL'yi Kibar'a kaptırmıştı. Evlendikten bir süre sonra da Halil İbrahim'i terk edip gitmişti.
Esra Erol, evlenerek erkekleri dolandırdığı düşünülen Kibar Ünüvar'ı bulup yayına çıkardı. Herkes, Halil İbrahim Bey'i parası için kandırmış diye düşünürken, Esra Erol ilk eşini sorunca olay bambaşka noktalara gitti. İhbar hattına Kibar Ünüvar ile ilgili gelen bilgiler de artıp Esra Erol araştırmaya başlayınca ortaya çıkanlar 'cinayet ihtimalini' gündeme taşıdı.
Kibar Ünüvar ilk eşini öldürdü mü?
Kibar Ünüvar ilk evliliğini Ahmet Çakmaz ile yapmıştı. Eşi Kars, Akyaka köyünde çobanlık yapıyordu. İddiasına göre Ahmet Çakmaz aşık olup evlendiği kişiydi. Esra Erol, ilk eşinin nasıl öldüğünü sorunca Kibar Ünüvar hayli tedirgin bir şekilde Esra Erol'a çıkışıp "Sen niye beni şaşırtmaya çalışıyorsun ki" diyerek çıkışmıştı.
Önce eşinin kanser olduğunu söyledi, fakat Esra Erol ısrar edince eşinin 2006 yılında silahla vurularak öldüğünü söyledi. Ünüvar'ın dediğine göre kocası bir tüfekle kazara kendini vurmuş ve ölmüştü. Yine iddiasına göre bu olay olduğunda eşi yayladaydı ve yalnızdı. Esra Erol canlı yayına gelen ihbarlar üzerine Kibar'a tekrar olayı anlattırınca bu kez bambaşka bir hikaye anlattı. Ortaya çıktı ki eşi öldüğünde yalnız değildi, çadırda birliktelerdi. Üstelik esrarengiz cinayette baş şüpheli de Kibar'dı.