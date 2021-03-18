Esra Erol 16 yıllık sır perdesini araladı! 'İntihar' denilerek kapanan dosya yeniden açıldı: Kibar Ünvar katil mi?

Önce eşinin kanser olduğunu söyledi, fakat Esra Erol ısrar edince eşinin 2006 yılında silahla vurularak öldüğünü söyledi. Ünüvar'ın dediğine göre kocası bir tüfekle kazara kendini vurmuş ve ölmüştü. Yine iddiasına göre bu olay olduğunda eşi yayladaydı ve yalnızdı. Esra Erol canlı yayına gelen ihbarlar üzerine Kibar'a tekrar olayı anlattırınca bu kez bambaşka bir hikaye anlattı. Ortaya çıktı ki eşi öldüğünde yalnız değildi, çadırda birliktelerdi. Üstelik esrarengiz cinayette baş şüpheli de Kibar'dı.