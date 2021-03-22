Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmayıp üstünü çizmişti devrim gibi ayrılık! TV 8'de vadesi doldu anında başrol diziden ayrıldı... TV 8 ekranında çarşı pazar birbirine girdi, günler yetmiyor. Zaten Exxen platformunda yaşanan aksaklıklar nedeniyle eleştirilerin odağındaki isim haline gelen Acun Ilıcalı'nın bu durumu nasıl toparlayacağı merak ediliyordu. Survivor 2021'in haftanın 5 günü yayınlanması, Kırmızı Oda'nın çok sevilmesi Yılbaşı akşamı özel bir program yapan O Ses Türkiye'nin yeni sezonun başlayacak olması işleri karıştırmıştı. Nitekim bu karmaşayı destekleyen bir haber anında yayıldı. İşte detaylar...