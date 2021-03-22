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    • 22.03.2021 15:33
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    gözünün yaşına bakmayıp üstünü çizmişti devrim gibi ayrılık! 'de vadesi doldu anında başrol diziden ayrıldı

    dijital platformunun açılmasının ardından yaşadığı sıkıntılarla gündeme gelen yapımcı ve bu kez bambaşka bir konuyla sosyal medyanın gündeminde. TV 8 ekranlarının gündemi hayli yoğun malumunuz. Haftanın 5 günü yayınlanan bir Survivor, Cuma akşamları izleyiciyi ekran başına toplayan , Çarşambaların vazgeçilmezi ve jüri , ve 'nin oturduğu 'nin başlaması da bekleniyor. programıyla da bunun sinyalleri verilmişti. Ancak bu programların başlaması yayın akışını sıkıntıya soktu. Hatta o yapımın ipini mecburen çekti deniyordu. Nitekim bunu doğrulayan bir gelişme yaşandı. , Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrılıyor. İşte detaylar...

    TV 8'de vadesi doldu anında başrol diziden ayrıldı

    Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmayıp üstünü çizmişti devrim gibi ayrılık! TV 8'de vadesi doldu anında başrol diziden ayrıldı... TV 8 ekranında çarşı pazar birbirine girdi, günler yetmiyor. Zaten Exxen platformunda yaşanan aksaklıklar nedeniyle eleştirilerin odağındaki isim haline gelen Acun Ilıcalı'nın bu durumu nasıl toparlayacağı merak ediliyordu. Survivor 2021'in haftanın 5 günü yayınlanması, Kırmızı Oda'nın çok sevilmesi Yılbaşı akşamı özel bir program yapan O Ses Türkiye'nin yeni sezonun başlayacak olması işleri karıştırmıştı. Nitekim bu karmaşayı destekleyen bir haber anında yayıldı. İşte detaylar...

    Acun Ilıcalı'nın kanalı olan TV8'de programların üst üste gelmesi ise tüm dengeyi alt üst etti. O Ses Türkiye başlayacak olması ve Survivor 2021'in haftanın çoğu gününü işgal etmesi ortalığı karıştırdı.

    Survivor 2021 ve O Ses Türkiye'nin ekranlara gelecek olmasının ardından, iki programın çakışma ihtimali herkesi büyük bir merakın içerisine sürükledi.

        TV8'de programların üst üste gelmesiyle birlikte, son zamanlarda düşen reytingleriyle beraber tüm gözler Doğduğun Ev Kaderindir dizisine çevrildi. Bununla beraber dizinin akıbetinin ne olacağı ise büyük bir merak konusu oldu.

        DESTEKLER GİBİ KARAR

        Ortalıkta Doğduğun Ev Kaderindir dizisi final yapacak iddiaları dönerken flaş bir iddia ortaya atıldı. Doğduğun Ev Kaderindir'de Mehdi karakterine hayat veren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor.

        Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide hikayesi biten yakışıklı oyuncu Çelikkol, bu hafta sevilen projeye veda edecek.

            Doğduğun Ev Kaderindir dizisine Erkan Petekkaya'nın konuk olacağı açıklanmış ve bu durum izleyiciyi heyecanlandırmıştı.

            Çelikkol, partneri Demet Özdemir ve Doğduğun Ev Kaderindir dizisine konuk olacak Erkan Petekkaya ile olan fotoğrafını paylaştı.
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