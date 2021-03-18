Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın annesi kızlarına taş çıkartıyor! Hande ve Bensu'nun pabuç dama
Bir Zamanlar Çukurova yaşanan ayrılıkların ardından kan değişikliğine gitmiş ve yeni oyuncuları kadrosuna katmıştı. Bunlardan biri de Hande Soral'dı. Bir Zamanlar Çukurova dizisine Ümit karakteriyle pir giren güzel oyuncu Hande Soral, sosyal medyanın da yakından takip ettiği bir isim. Kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci'yle herkesin gıptayla bakığı bir evliliği olan Hande Soral'ın son paylaşımı herkesi şaşkına çevirdi. Annesi Sebahat Soral'la paylaşım yapan Hande Soral'ın annesini önce herkes arkadaşı sansa da gerçek düştüğü notta ortaya çıktı. Hande Soral ve Bensu Soral kardeşlerin annelerinin güzelliği kızların taş çıkartır.
Hande Soral, Bir Zamanlar Çukurova'ya bir girdi pir girdi. 24 yaşındaki başarılı oyuncu kısa süre önce Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna 'Ümit' karakteriyle dahil oldu hatırlarsınız. Dizide Demir'i ağına düşürmeye uğraşan Ümit karakterine hayat veren Hande Soral, özel hayatında büyük beğeni topluyor. Sosyal medya hesabı yakından takip edilen, 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Hande Soral geçtiğimiz günlerde öyle bir paylaşım yaptı ki ağızlar açık kaldı.
Kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci'yle mutlu bir evlilik yürüten Hande Soral annesiyle birlikte bir paylaşım yaptı. Ancak gelin görün ki Hande Soral annesi olduğuna dair bir not düşmese herkes arkadaşı sanır. Kızları Bensu ve Hande'ye taş çıkartan Sebahat Soral'ı görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Hande Soral olmak üzere ünlülerin anneleri.