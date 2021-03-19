Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'unun kızı sosyal medyayı yıktı geçti! Bülent Polat'la aynı dizide rol alan Doğa babasını solladı
İlk olarak 2018 yılında izleyici karşısına çıkan, o gün bugündür zirveyi kaptırmayan Bir Zamanlar Çukurova 88. son bölüm ile yine reytinglerde birinci geldi. Demir Yaman'ın Züleyha'dan yıllardır beklediği aşk sonunda karşılık buldu. 88. bölümde Bir Zamanlar Çukurova'da dikkat çeken bir isim yer aldı; Balçiçek... Dizinin çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan ve Gaffur karakterine hayat veren başarılı oyuncu Bülent Polat'ın küçük kızı Doğa da babasının izinde... Balçiçek rolü ile Bir Zamanlar Çukurova'da yer alan Doğa, çoktan babasının pabucunu dama attı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın çok konuşulan ismi Bülent Polat'ın kızı Doğa Polat...
88. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Babasının el yazısı ile, bir itirafın yer aldığı mektubun dev posterleri tüm Adana'yı donatınca Demir öfkeden çıldırdı. Çukurova'nın dört bir yanına asılmış afişleri toplattı. Ancak çiftliğe geldiğinde, dış duvarların da bunlarla donatıldığını görmesi, bardağı taşırdı! Gaffur, öyle bir azar yedi ki, onun hatalarına en çok kızan Saniye bile Demir'in haksızlık yaptığını düşündü.
YAMAN KONAĞI'NDA AŞK YENİDEN
FEKELİ, SAVAŞI ENGELLEMEK İÇİN SON KOZUNU ORTAYA ÇIKARDI
Fekeli kan dökülmeden bu savayı durmak için, Fikret'e engel olmanın yolunu bulmaya Bursa'ya gitti. Hem eski dostu, hem de Fikret'in teyzesi Lütfiye'ye olan biteni anlattı. Lütfiye de yıllardır anlatmadıklarını anlattı ve hikayeyi doğruladı. Fikret'in bilmediği gerçeği de söyledi: Adnan Yaman ile Safiye arasında gerçekten bir ilişki vardır. Safiye'ye Hünkar'dan boşanıp onunla evleneceğini söylemiştir ve Safiye de bunları Lütfiye'ye yazdığı mektuplarda anlatmıştır.
Fekeli, Lütfiye'yi Adana'ya gelip, onlarla bir süre kalmaya ikna etti. Teyzesini akşam evde bulmak, Fikret'i çok mutlu etti ama Fekeli'nin niyetini de anladı.
MÜJGAN VE ÜMİT DOST MU OLUYOR?