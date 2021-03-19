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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'unun kızı sosyal medyayı yıktı geçti! Bülent Polat'la aynı dizide rol alan Doğa babasını solladı

İlk olarak 2018 yılında izleyici karşısına çıkan, o gün bugündür zirveyi kaptırmayan Bir Zamanlar Çukurova 88. son bölüm ile yine reytinglerde birinci geldi. Demir Yaman'ın Züleyha'dan yıllardır beklediği aşk sonunda karşılık buldu. 88. bölümde Bir Zamanlar Çukurova'da dikkat çeken bir isim yer aldı; Balçiçek... Dizinin çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan ve Gaffur karakterine hayat veren başarılı oyuncu Bülent Polat'ın küçük kızı Doğa da babasının izinde... Balçiçek rolü ile Bir Zamanlar Çukurova'da yer alan Doğa, çoktan babasının pabucunu dama attı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın çok konuşulan ismi Bülent Polat'ın kızı Doğa Polat...

19.03.2021 17:48 - Son Güncelleme: 19.03.2021 18:23
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'unun kızı sosyal medyayı yıktı geçti! Bülent Polat'la aynı dizide rol alan Doğa babasını solladı

BABALI KIZLI BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'unun kızı sosyal medyayı yıktı geçti! Bülent Polat'ın 5 yaşındaki kızı Doğa, Bir Zamanlar Çukurova'da Balçiçek rolü ile izleyici karşısına çıktı. Baba-kızın sahnesi izleyiciyi ekran başına kilitledi.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'unun kızı sosyal medyayı yıktı geçti! Bülent Polat'la aynı dizide rol alan Doğa babasını solladı

88. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Babasının el yazısı ile, bir itirafın yer aldığı mektubun dev posterleri tüm Adana'yı donatınca Demir öfkeden çıldırdı. Çukurova'nın dört bir yanına asılmış afişleri toplattı. Ancak çiftliğe geldiğinde, dış duvarların da bunlarla donatıldığını görmesi, bardağı taşırdı! Gaffur, öyle bir azar yedi ki, onun hatalarına en çok kızan Saniye bile Demir'in haksızlık yaptığını düşündü.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'unun kızı sosyal medyayı yıktı geçti! Bülent Polat'la aynı dizide rol alan Doğa babasını solladı

YAMAN KONAĞI'NDA AŞK YENİDEN

Demir öfke ile görünmez düşmanını aramaya çalışırken, hastaneden taburcu olup eve getirdiği Züleyha da ormana neden gittiğini hatırladı! Ama Demir'in öfkesini görünce hatırladıklarını sadece Sevda'ya anlattı. Ormanda korku dolu saatler geçirirken, önce çocuklarını sonra Demir'i düşündüğünü itiraf eden Züleyha, eve dönünce, nasıl davranacağını bilemedi. Kendi isteğiyle ayırdığı odasını şimdi tekrar Demir'in yanına öyle hemen taşıyamadı ama Sevda, onları bir araya getirdi. Yaşanan onca acıdan ve ızdıraptan sonra, geriye çocuklarıyla mutlu bir çift kaldı. Züleyha ve Demir ilk kez, karşılıklı bir sevgi ile odalarına girdiler ve sabah da çocukları ile birlikte adeta yeni bir hayata başladılar.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'unun kızı sosyal medyayı yıktı geçti! Bülent Polat'la aynı dizide rol alan Doğa babasını solladı

FEKELİ, SAVAŞI ENGELLEMEK İÇİN SON KOZUNU ORTAYA ÇIKARDI

Fekeli kan dökülmeden bu savayı durmak için, Fikret'e engel olmanın yolunu bulmaya Bursa'ya gitti. Hem eski dostu, hem de Fikret'in teyzesi Lütfiye'ye olan biteni anlattı. Lütfiye de yıllardır anlatmadıklarını anlattı ve hikayeyi doğruladı. Fikret'in bilmediği gerçeği de söyledi: Adnan Yaman ile Safiye arasında gerçekten bir ilişki vardır. Safiye'ye Hünkar'dan boşanıp onunla evleneceğini söylemiştir ve Safiye de bunları Lütfiye'ye yazdığı mektuplarda anlatmıştır.

Fekeli, Lütfiye'yi Adana'ya gelip, onlarla bir süre kalmaya ikna etti. Teyzesini akşam evde bulmak, Fikret'i çok mutlu etti ama Fekeli'nin niyetini de anladı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'unun kızı sosyal medyayı yıktı geçti! Bülent Polat'la aynı dizide rol alan Doğa babasını solladı

MÜJGAN VE ÜMİT DOST MU OLUYOR?

Ümit'in Züleyha'nın taburcu edilişi sırasında, Demir'in ilgi alakasına bakışlarını ve gidişlerini buruk bir şekilde izlemesi, Müjgan'ın gözünden kaçmadı. Onların evden birlikte çıktıklarını komşudan öğrendiğini de Ümit'e söyledi. Ümit, Ankara'ya bir arkadaşına gideceğinden bahsedince Demir'in giderken onu da götürdüğünü anlattı. Ama Müjgan, Züleyha ile evliliklerinin sadece kağıt üzerinde olduğunu anlatınca ümitsiz aşkını itiraf etti. Ümit, Demir'e hislerini anlatınca, Müjgan da Fikret'in Almanya'daki ilişkisini sordu ve 2 yıl önce bitmiş bir hikaye olduğunu öğrendi. Fikret'i bunun hesabını sormak için takip ettiğinde ise, hem gizli yazıhaneyi hem de Fikret'in Adnan Yaman ile ilgili sırrını öğrendi.