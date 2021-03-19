Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'unun kızı sosyal medyayı yıktı geçti! Bülent Polat'la aynı dizide rol alan Doğa babasını solladı

FEKELİ, SAVAŞI ENGELLEMEK İÇİN SON KOZUNU ORTAYA ÇIKARDI

Fekeli kan dökülmeden bu savayı durmak için, Fikret'e engel olmanın yolunu bulmaya Bursa'ya gitti. Hem eski dostu, hem de Fikret'in teyzesi Lütfiye'ye olan biteni anlattı. Lütfiye de yıllardır anlatmadıklarını anlattı ve hikayeyi doğruladı. Fikret'in bilmediği gerçeği de söyledi: Adnan Yaman ile Safiye arasında gerçekten bir ilişki vardır. Safiye'ye Hünkar'dan boşanıp onunla evleneceğini söylemiştir ve Safiye de bunları Lütfiye'ye yazdığı mektuplarda anlatmıştır.

Fekeli, Lütfiye'yi Adana'ya gelip, onlarla bir süre kalmaya ikna etti. Teyzesini akşam evde bulmak, Fikret'i çok mutlu etti ama Fekeli'nin niyetini de anladı.