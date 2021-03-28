Kuruluş Osman'da hainin sonu geldi! Büyük tuzak kuruldu! O isim aramızdan ayrıldı! Kuruluş Osman 51. bölümünü izleyenler şimdi heyecanla 52. bölüm fragmanını bekliyor! Baş rollerinde Burak Özçivit'i gördüğümüz Kuruluş Osman 51. bölümü yine çok heyecanlıydı! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Kayı Obası'na gelerek Osman Bey'e meydan okuyan Togay, Malhun Hatun'un serbest bırakılması karşılığında Yarhisar Tekfuru Aris'in teslim edilmesini ister. Malhun Hatun ve Umur Bey'in kendisinden habersiz iş tutmasından rahatsız olan Osman Bey, esir değiş tokuşu için zekice bir plan kurar.
ABDURRAHMAN GAZİ'YE VEDA
Diriliş Ertuğrul'dan bu yana dizide yer alan ve Abdurrahman Gazi karakterine hayat veren Celal Al'ın diziden ayrılması seyircileri üzdü.
BOZDAĞ'DAN PAYLAŞIM
Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından "Bir destanı anlatmak için çıktığımız bu yolda ilk günden bugüne; canla, başla, aşkla çalışan kıymetli oyuncumuz Celal Al'a emekleri için çok teşekkür ederim" notunu paylaştı.