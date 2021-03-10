Kara Şaman Togay kimdir? Kuruluş Osman Kara Şaman Togay tarihteki yeri nedir? ATV ekranlarında her Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşan Kuruluş Osman dizisinde yer alan yeni karakter Kara Şaman Togay kimdir sorusuna yanıt aranıyor.
KARA ŞAMAN TOGAY KİMDİR?
Kara Şaman Togay karakteri tarihi kaynaklarda yer almıyor. Karakterin Kuruluş Osman izin canlandırıldığı tahmin ediliyor.
KARA ŞAMAN TOGAY GERÇEKTE KİMDİR?
Teoman Kumbaracıbaşı,18 Ekim 1947 tarihinde dünyaya geldi. Arjantinli bir anneyle, Türk bir babanın oğlu olarak Arjantin'de doğdu. 6 yaşındayken Türkiye'ye geldi. Türkçeyi ilkokulda öğrenen Teoman Kumbaracıbaşı, tiyatroyla Avusturya Lisesindeyken tanıştı. İTÜ Gemi İnşaatı Mühendisliğini kazandı ve bitirdi.
Çeşitli tiyatrolarda sahne önü ve arkasında çalıştı.
2003 yılında "Yazı Tura" filmi, ilk uzun metrajlı filmi oldu ve burada homoseksüel bir karakter olan "Teoman"ı canlandırdı.Aslı Tandoğan ve Beste Bereket ile Kraft Dublaj Stüdyosunu kurdu.
2005 yılında Aşk Yolu isimli TV Filminde rol aldı.
Yine 2005 yılında Mahsun Kırmızıgül ve Beren Saat ile birlikte "Aşka Sürgün" isimli dizide "Arda ve Civan Azizoğlu" karakterlerini canlandırdı. Dizi bitmeden diziden ayrıldı.