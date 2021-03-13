Ekrana çıktığı ilk günden bu yana milyonları ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'da Togay'ın gelişiyle işler iyice sarpa sardı. Bağımsız devlet fikriyle hareket eden Osman Bey Türk beylerini düzenlediği toyda bir araya getirdi ve İnegöl Kalesi'ni fethetme planının detaylarını onlarla paylaştı. Osman Bey'in Türk birliğini sağlamasına engel olmak isteyen Togay ise toya bir saldırı düzenledi. Malhun Hatun'un babası Umur Bey'i vuran ve peşine düşenleri uçan ateşle etkisiz hale getiren Togay ortalığı karıştırmaya başardı. Bölümün ardından yayınlanan Kuruluş Osman 50. bölüm fragmanında heyecan doruklara çıkarken akıllara "Togay yoksa Noyan'ın oğlu mu?" sorusu getirmişti. Petrus, Simon ve Togay görüşmesinin ardından izleyicilerin heyecanla merak ettiği soru yanıt buldu.

DÜNDAR BEY BU SINAVDAN GEÇEBİLECEK Mİ?

Osman Bey obadaki haini ortaya çıkarmak için zekice bir oyun kurdu. Söğüt'teki toya düzenlenen saldırının arkasında Moğolların olduğunu öğrenen Osman Bey, bu bilgiyi kullanarak Togay'a istihbaratı kimin verdiğinin peşine düştü.