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    • 13.03.2021 11:01
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    • 13.03.2021 11:02
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    Çakallarla domuzlar ittifak kuracak! : Togay yoksa 'ın oğlu mu?

    Macerasına tüm hızıyla devam eden 'da bu hafta Togay'ın açtığı yaralar herkesi şok ederken aslında kim olduğu da ortaya çıktı. Togay'ın özellikle Ertuğrul'un düşmanlarından 'a benzemesi "Togay yoksa Noyan'ın oğlu mu?" sorusunu akıllar getirmişti. Ancak Papa'nın ajanları Simon, Petrus ve Togay görüşmesinin ardından bu soru yanıt buldu. Simon, Togay ile görüşmenin ardından Petrus'a "Togay Noyan'ın oğlu!" derken Petrus ona "Sadece oğlu değil. O uğursuz bedeninde Noyan'ın hem ruhunu hem de kinini taşıyor." şeklinde yanıt verdi. nda ise Osman Bey'in yeni düşmanına karşı harekete geçtiği görülüyor. İşte Kuruluş Osman 50. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler...

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 50. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Ekrana çıktığı ilk günden bu yana milyonları ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'da Togay'ın gelişiyle işler iyice sarpa sardı. Bağımsız devlet fikriyle hareket eden Osman Bey Türk beylerini düzenlediği toyda bir araya getirdi ve İnegöl Kalesi'ni fethetme planının detaylarını onlarla paylaştı. Osman Bey'in Türk birliğini sağlamasına engel olmak isteyen Togay ise toya bir saldırı düzenledi. Malhun Hatun'un babası Umur Bey'i vuran ve peşine düşenleri uçan ateşle etkisiz hale getiren Togay ortalığı karıştırmaya başardı. Bölümün ardından yayınlanan Kuruluş Osman 50. bölüm fragmanında heyecan doruklara çıkarken akıllara "Togay yoksa Noyan'ın oğlu mu?" sorusu getirmişti. Petrus, Simon ve Togay görüşmesinin ardından izleyicilerin heyecanla merak ettiği soru yanıt buldu.

    DÜNDAR BEY BU SINAVDAN GEÇEBİLECEK Mİ?

    Osman Bey obadaki haini ortaya çıkarmak için zekice bir oyun kurdu. Söğüt'teki toya düzenlenen saldırının arkasında Moğolların olduğunu öğrenen Osman Bey, bu bilgiyi kullanarak Togay'a istihbaratı kimin verdiğinin peşine düştü.

    Obadaki hainin amcası Dündar Bey olduğundan şüphelenen Osman Bey, gerçeği ortaya çıkarmak için Savcı Bey ve Bamsı Bey'le istişare etti. Dündar Bey'i takip etmekle görevlendirdiği Savcı Bey'in, amcalarının Süleyman ve Melik'le görüştüğü bilgisini getirmesi üzerine "Ticaretimizi, emmim sevk ve idare eder. Tacirlerle görüşmesine sebep lazım değil" diyen Osman Bey, Bamsı Bey'in "Alacası dışlarında ikisinin de beyim. Ne vakit nursuz suratlarını görsek ardından bir fenalık gelir" sözlerini "Zan ile adalet olmaz! Şüphe üzerine kelle düşürülmez! Toya yapılan saldırı Togay'ın işi... Cerkutay sayesinde emin olduk! O vakit Togay'a istihbaratı veren de obadaki hain. Demek ki Togay ile Tekfur Nikola ittifak içinde" şeklinde yanıtladı.

    Dündar Bey'le ilgili gerçeği öğrenmek isteyen Osman Bey, Savcı Bey'e "Küçükken, elmaları çeşmenin teknesine atardık yemeden evvel hatırlar mısın ağabey" dedi. Savcı Bey'in "Çürüklerinin içindeki kurtlar çıksın diye" sözleri üzerine, "Emmimle alakalı içimize düşen kurdu çıkarmaz isek, bu kurt bizi yiyecek! O vakit elmayı suya atacağız" dedi. Savcı Bey, "Eğer hain emmimse, onun kellesini almak bana düşer. Eğer oğlumun asıl katili emmimse" çıkışını "Öğreneceğiz ağabey. Öyle bir oyun kuracağız ki, hem Dündar emmimin hain olup olmadığını anlayacağız hem de Geyhatu'nun köpeği Togay'ı üzerimize çekip itlaf edeceğiz" sözleriyle yanıtlayan Osman Bey, zekice planını uygulamaya koymak üzere Dündar Bey'i huzuruna çağırdı.

        SAVCI BEY'İN EŞİ LENA HATUN İSLAM'I SEÇTİ, MÜSLÜMAN OLDU

        Kuruluş Osman'ın 49'uncu bölümünde, oğlu Bayhoca'nın şehit olması ile büyük bir üzüntü yaşayan Savcı Bey'in eşi Lena Hatun, Şeyh Edebalı'nın huzurunda ve Bala Hatun'un şahitliğinde Müslüman oldu.

        Dergaha giderek huzura çıkan Lena Hatun, Şeyh Edebalı'dan İslam ve Hz. Muhammed (SAV) hakkında bilgi aldı. Şeyh Edebalı, Lena'ya "Can kızım. İslam, Allah'ın birliğini kabul edip teslim olmaktır. Hz. Adem'den itibaren cümle peygambere vahyedilen din, tevhid esasına dayalı İslâm'dır. Her peygamber, insanları Allah'ın birliği inancına davet ederek Allah'tan aldıkları emir ve yasakları insanlara bildirmiştir. Yüce Allah, peygamberlik zincirini tamamlamak üzere Hz. Muhammed'i (SAV) son peygamber olarak görevlendirmiştir. Biz Müslümanlar bütün peygamberlerin hak olduğuna inanırız. Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa'dır (SAV). Peygamberimize Allah tarafından vahyedilen Kur'an-ı Kerim, son ilahi kitaptır. Onda bildirilenlerin bütününe şeksiz şüphesiz inanırız. Meleklerin, kaza ve kaderin, öldükten sonra dirilmenin ve hesabın yani ahiret gününün varlığını tasdik ederiz. İslâm'a girmek; Allah'a, Muhammed Mustafa'nın (SAV) Allah'ın kulu, peygamberi olduğuna ve onun Allah katından getirdiklerinin tamamına inanmakla olur. Bizler bu inancı "Kelime-i Şehadet" ile dile getiririz. İmdi can kızım, sizin Kelime-i Şehadet ikrarınıza ve Müslüman oluşunuza şahitlik edeceğiz" sözleriyle seslendi.

        Şeyh Edebalı'nın "Can kızım… Allah'ın huzurunda ve şahitlerin yanında hür iradenle bir baskı ve zorlama görmeden hak dini seçtiğini tasdik edesin" sözlerini "Hiçbir baskı, zorlama görmeden İslam'ı seçtim" diyerek yanıtlayan Lena, ardından Kelime-i Şahadet getirerek müslüman oldu.

        Şeyh Edebalı, "İslam'ı hak din olarak kabul etin, Müslüman oldun. Bizler de burada ikrarınıza şahit olduk. Mübarek olsun. Müslüman olduğunuz andan itibaren geçmiş günahlarınızı Allah Teâlâ'nın bağışladığını yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim bildirmekte ve Peygamber Efendimiz (SAV) müjdelemektedir" sözleriyle Lena Hatun'u tebrik etti. Büyük bir ferahlama yaşayan Lena Hatun, Şeyh Edebalı'nın bu sözleri üzerine gözyaşlarına engel olamadı.

            TOGAY HAİNCE TOYA SALDIRDI!

            Türk beylerini düzenlediği toyda bir araya getiren Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni fethetme planını açıkladı. Osman Bey'in Türk birliğini sağlamasına engel olmak isteyen Togay ise toya bir saldırı düzenledi.

            Söğüt'te toplanacak toy için bölgedeki tüm Türk obalarının beylerine çağrıda bulunan Osman Bey, olağanüstü güvenlik önlemleri aldırdı. Kayı alpleri her köşede nöbet tutarken, Osman Bey'in çağrısına Dodurga Beyi İvaz haricindeki tüm beyler icabet etti.

            Toyda beylerin karşısına geçen Osman Bey, "Atam Oğuz'un mirası, kandaşlarım, davetimize icabet ettiniz, eksik olmayın. Size toya niye davet ettiğimi vereceğim müjdeyi merak edersiniz bilirim. İşte aklımızla zayıflatıp, bileğimizle yıkacağımız İnegöl Kalesi" sözleriyle yeni hedefini açıkladı.

            Osman Bey "Keferenin azılısı bu İnegöl tekfurudur. Yalnız büyük pazarlarla, ticaret yollarıyla aramıza girmekle kalmaz, fırsat buldukça Müslüman'ın canına kast eder. Ne azim bir mevkidedir bu kale ve fethi ne büyük hamlelerin önünü açacaktır, siz de göresiniz" diyerek beylere uzun süredir üzerinde çalıştığı planlarını gösterdi. "İnegöl Tekfuru Konstantiniyye'dedir. Biz hamle etmezsek, Türkmen beylerini uçlardan sürmek için geri dönecektir. Ben derim ki, Alplarımızı birleştirelim. Pazaryeri'ni aşıp İnegöl'e varalım. Kestel, Bilecik ve Keles yollarıyla, kalenin bağlantısını kesip "Allah Allah" nidalarıyla fethedelim" diyen Osman Bey'in bu sözlerini toya katılan tüm beyler de onayladı.

                Türk birliğine engel olmak isteyen Kara Şaman Togay'ın ise başka planları vardı. Türk obaları arasında ikilik çıkarmak ve Kayı beyinin itibarını zedelemek isteyen Togay, Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'in desteği ile gizlice toyun yapılacağı hana sızdı. Üzerine toya katılmayan Dodurga Beyi'nin mührünü işlediği okla Malhun Hatun'un babası Umur Bey'i vuran ve peşine düşenleri 'uçan ateş'le etkisiz hale getiren Togay, Söğüt'te büyük bir kargaşaya neden oldu.
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                Haberler Magazin Çakallarla domuzlar ittifak kuracak! Kuruluş Osman 50. bölüm fragmanı: Togay yoksa Noyan'ın oğlu mu?