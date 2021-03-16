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    • 16.03.2021 11:16
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    2021'de ekranlarda toplu kıyım olacak kemerlerinizi bağlayın! 3'ü kesin final yapacak diğerleri final dalgasına kapılacak

    Ekran başına haftanın belirli günleri sadece onları izlemek için geçen izleyiciler 2021 sezonunun ardından büyük bir hayal kırıklığına uğrayacak. Çünkü toplu bir final dalgasının eli kulağında. 1'den, 'ye, 'den, 'ye pek çok ulusal kanal dizilerinin fişlerini çoktan çekti. Şu an sadece sezonun bitmesini bekliyor. Show TV ekranlarının fenomen dizisi ve ekranlarında son dönemde reytinglerinde büyük bir düşüş yaşayan dizisinin final yapacağı kesin. Ancak bu final dalgasına başka dizilerin de eklenmesi bekleniyor. İşte 2021 sezonun bitecek diziler.

    2021'de ekranlarda toplu kıyım olacak kemerlerinizi bağlayın!

    2021'de ekranlarda toplu kıyım olacak kemerlerinizi bağlayın! 3'ü kesin final yapacak diğerleri final dalgasına kapılacak.. Reytinglerin iyi olmaması pek çok dizinin ömrünü bitirdi, finalleri her an duyabilirsiniz. Ekran macerasını 2021'de sonlandıracak diziler ortaya çıktı. Yakın zamana kadar finali netleşen sadece 2 dizi vardı. Bunlar Çukur ve Payitaht Abdülhamid idi. Ancak gelen kulis bilgilerine göre final dalgası izleyicinin pek çok diziyle vedalaşmasına neden olacak. İşte 2021'de final yapacağı iddia edilen diziler.

    Her akşam seyirciyi ekran başına kilitleyen kimi diziler elde ettikleri reytinglerle yeni sezonu garantilerken, 2021'de ekrana veda etmesi keşinleşen 3 dizi belli oldu. İşte tüm merak edilenlerin yanıtı...

    1- ÇUKUR

    Ekran macerasına 23 Ekim 2017'de başlayan Çukur dizisi, en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda final yapacak. Çukur, 14 Haziran pazartesi akşamı seyirciye veda edecek.

    2- PAYİTAHT: ABDÜLHAMİD

    Dört yıldır TRT ekranlarından izleyici ile buluşan Payitaht Abdülhamid, bu sezon düşen reytingler yüzünden final kararı aldı. Bülent İnal'ın başrolünde yer aldığı dizi, 155. bölümle birlikte ekrana veda edecek.

        3 - TÖVBELER OLSUN

        Birbirinden başarılı ismi bünyesinde barındıran TRT 1 dizisi Tövbeler Olsun final kararı aldı. Dizi, izlenme oranlarının beklenenin altında kalmasından ötürü 32. bölümle final yapacak.

        2021'DE FİNAL YAPMASI BEKLENEN DİZİLER

        Yeni sezona geçmek için senaryo ve oyuncu değişikliğine giderek her türlü yolu deneyen ancak yine de kötü reytinglere engel olamayan diziler için de final zili çalmaya başladı. Resmi açıklama yapılmasa da final yapması beklenen diziler ise şöyle;

        MENAJERİMİ ARA

        Ay Yapım imzalı, Fransız yapımı Dix Pour Cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara, ilk olarak salı akşamları ekrana geldi ancak istenilen başarı elde edilemeyince dizinin yayın günü pazar akşamına kaydı. Yapılan bütün değişikliklere ve birbirinden ünlü oyunculara rağmen reyting listesinde alt sıralarda kalan dizinin sezon sonunda final yapması bekleniyor.

        HEKİMOĞLU

        Sıra dışı bir doktorun başından geçen maceraları konu alan Hekimoğlu dizisinin düşük reytinglere sahip olması kanalı final yapmaya zorluyor. İki sezondur Kanal D'de yayınlanan Hekimoğlu'nun Mayıs sonunda final yapacağı konuşuluyor.

            AKREP

            Star TV'de perşembe akşamları yayınlanan Akrep dizisi, sadık bir izleyici kitlesi edinemedi. Reyting listesinde iddiasını ortaya koyamayan dizinin Mayıs sonunda final yapacağına kesin gözüyle bakılıyor.

            SEFİRİN KIZI

            İkinci sezondaki düşük reytingleriyle dikkat çeken Sefirin Kızı dizisi için final çanları çalıyor. Neslihan Atagül, Uraz Kaygılaroğlu ve Bülent Şakrak'ın ayrılığından sonra kan kaybeden dizinin reytinglerini ünlü oyuncu Tuğba Büyüküstün de kurtaramadı. Sefirin Kızı'nın da mayıs sonunda final yapması bekleniyor.

            SENİ ÇOK BEKLEDİM

            Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu gibi ünlü isimleri kadrosunda bulunduran Star TV dizisi Seni Çok Bekledim, hayal kırıklığı yarattı. Beklenilen çıkışı yakalayamayıp reyting sıralamasında alt sıralarda kalan dizinin sezon sonunda final yapabileceği konuşuluyor.
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            Haberler Televizyon 2021'de ekranlarda toplu kıyım olacak kemerlerinizi bağlayın! 3'ü kesin final yapacak diğerleri final dalgasına kapılacak