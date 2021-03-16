2021'de ekranlarda toplu kıyım olacak kemerlerinizi bağlayın! 3'ü kesin final yapacak diğerleri final dalgasına kapılacak

2021'DE FİNAL YAPMASI BEKLENEN DİZİLER

Yeni sezona geçmek için senaryo ve oyuncu değişikliğine giderek her türlü yolu deneyen ancak yine de kötü reytinglere engel olamayan diziler için de final zili çalmaya başladı. Resmi açıklama yapılmasa da final yapması beklenen diziler ise şöyle;

MENAJERİMİ ARA

Ay Yapım imzalı, Fransız yapımı Dix Pour Cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara, ilk olarak salı akşamları ekrana geldi ancak istenilen başarı elde edilemeyince dizinin yayın günü pazar akşamına kaydı. Yapılan bütün değişikliklere ve birbirinden ünlü oyunculara rağmen reyting listesinde alt sıralarda kalan dizinin sezon sonunda final yapması bekleniyor.