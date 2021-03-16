2021'de ekranlarda toplu kıyım olacak kemerlerinizi bağlayın! 3'ü kesin final yapacak diğerleri final dalgasına kapılacak.. Reytinglerin iyi olmaması pek çok dizinin ömrünü bitirdi, finalleri her an duyabilirsiniz. Ekran macerasını 2021'de sonlandıracak diziler ortaya çıktı. Yakın zamana kadar finali netleşen sadece 2 dizi vardı. Bunlar Çukur ve Payitaht Abdülhamid idi. Ancak gelen kulis bilgilerine göre final dalgası izleyicinin pek çok diziyle vedalaşmasına neden olacak. İşte 2021'de final yapacağı iddia edilen diziler.
Her akşam seyirciyi ekran başına kilitleyen kimi diziler elde ettikleri reytinglerle yeni sezonu garantilerken, 2021'de ekrana veda etmesi keşinleşen 3 dizi belli oldu. İşte tüm merak edilenlerin yanıtı...
1- ÇUKUR
Ekran macerasına 23 Ekim 2017'de başlayan Çukur dizisi, en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda final yapacak. Çukur, 14 Haziran pazartesi akşamı seyirciye veda edecek.
2- PAYİTAHT: ABDÜLHAMİD
Dört yıldır TRT ekranlarından izleyici ile buluşan Payitaht Abdülhamid, bu sezon düşen reytingler yüzünden final kararı aldı. Bülent İnal'ın başrolünde yer aldığı dizi, 155. bölümle birlikte ekrana veda edecek.