Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 10.03.2021 16:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.03.2021 16:21
    ABONE OL

    dizisi 'dan rekor başarı! Dünyayı fethediyor...

    Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan , bu başarısını yurt dışında da taşımaya devam ediyor. , Türkiye’de olduğu kadar dünyada da ilgi görmeye devam ediyor. Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri ve izlenme oranlarını alt üst eden Kuruluş Osman, uluslararası televizyonlar ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyonların kalbine girmeyi başardı. Dünyanın birçok ülkesinde ilgiyle izlenen Kuruluş Osman, ’da yayınlanan bölümleriyle de rekor tıklanma oranlarına ulaşıyor.

    Atv'den rekor başarı! Dünyayı fethediyor...

    Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olan Atv'nin internet sitesi atv.com.tr, TV kanallarının web siteleri arasındaki izleyici birinciliğini Şubat ayında da devam ettirdi!

    Televizyon kanallarının internet performanslarını karşılaştıran İnternet Reklamcılar Derneği (IAB)'nin resmi ölçümlerini yapan Gemius raporlarına göre, atv.com.tr Şubat ayında da rakiplerini geride bırakarak en fazla ziyaret edilen TV kanalı sitesi oldu.

    atv.com.tr, Şubat 2021'de en önemli kategoriler olan "Real User" ve "Stream Views'' kategorileri de dahil birçok kategoride tüm rakiplerinin önünde, en çok tercih edilen televizyon internet sitesi olarak tescil edildi.

    Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan Atv, bu başarısını yurt dışında da taşımaya devam ediyor.

    Atv ekranındaki ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman', Türkiye'de olduğu kadar dünyada da ilgi görmeye devam ediyor. Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri ve izlenme oranlarını alt üst eden 'Kuruluş Osman', uluslararası televizyonlar ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyonların kalbine girmeyi başardı.

        Kuruluş Osman 32 ülkede yayında...

        Kuruluş Osman şimdi de Tunus'ta izleyiciyi ile buluşmaya hazırlanıyor. Tunus'un en önemli kanalı Nessma TV'de yayınlanacak dizi, Ramazan ayında ekrana gelmeye başlayacak. Kuruluş Osman, Tunus'taki yayınıyla beraber toplamda 32 ülkede izleyici karşısına çıkmış olacak.

        Dünyanın birçok ülkesinde ilgiyle izlenen dizinin, Youtube'da yayınlanan bölümleriyle de rekor tıklanma oranlarına ulaşıyor.

        Milyonların gönlüne taht kurmuş isimlere ev sahipliği yapan, Türkiye'nin en beğenilen dizilerine imzasını atan, artık birer ekran klasiği olan programlarıyla her kesimden izleyiciye hitap eden Atv, vazgeçilmezlerinin yanı sıra, yeni başlayan dizileriyle de Türkiye'nin en çok izlenen televizyonu olmaya devam ediyor…
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Televizyon Atv dizisi Kuruluş Osman'dan rekor başarı! Dünyayı fethediyor...