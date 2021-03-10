Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olan Atv'nin internet sitesi atv.com.tr, TV kanallarının web siteleri arasındaki izleyici birinciliğini Şubat ayında da devam ettirdi!
Televizyon kanallarının internet performanslarını karşılaştıran İnternet Reklamcılar Derneği (IAB)'nin resmi ölçümlerini yapan Gemius raporlarına göre, atv.com.tr Şubat ayında da rakiplerini geride bırakarak en fazla ziyaret edilen TV kanalı sitesi oldu.
atv.com.tr, Şubat 2021'de en önemli kategoriler olan "Real User" ve "Stream Views'' kategorileri de dahil birçok kategoride tüm rakiplerinin önünde, en çok tercih edilen televizyon internet sitesi olarak tescil edildi.
Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan Atv, bu başarısını yurt dışında da taşımaya devam ediyor.
Atv ekranındaki ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman', Türkiye'de olduğu kadar dünyada da ilgi görmeye devam ediyor. Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri ve izlenme oranlarını alt üst eden 'Kuruluş Osman', uluslararası televizyonlar ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyonların kalbine girmeyi başardı.