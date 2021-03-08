Hızır Reis planı çözüyor! EDHO 185. bölüm fragmanında İlyas tam bir ölüm makinesi! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta yer yerinden oynayacak!
Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan), Ali Sürmeli (Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman) gibi güçlü isimler bulunan ATV'nin efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta neler olacak? İşte merakla beklenen EDHO 185. bölümde yaşanacaklar...
EDHO'DA BU HAFTA...
İlyas Çakırbeyli, abisi Hızır Çakırbeyli'den aldığı herkesi vur iznini harfiyen yerine getirmek için canla başla çalışır. Özcan'ın otelde kendisini öldürmeye çalışmasının ardından planını kuran İlyas Çakırbeyli, İshak'ı pusuya düşürür.
İshak, Özcan'dan İlyas Çakırbeyli'nin ölüm haberini beklerken yediği kurşunla neye uğradığını şaşırır.