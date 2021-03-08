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    • 08.03.2021 11:26
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    planı çözüyor! EDHO 185. bölüm fragmanı: İlyas tam bir ölüm makinesi!

    Heyecan ATV ekranlarında bir kez daha dorukta! Reyting rekortmeni dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta yer yerinden oynayacak. Abisi ’den aldığı 'herkesi vur' iznini harfiyen yerine getirmek için canla başla çalışan tam bir ölüm makinesi. Atılan iftira yüzünden cezaevine giren Hızır Çakırbeyli, Suphi üzerinden Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan’ı öldürmek isteyen Gece Kuşu'nu kendi kazdığı kuyuya düşürecek. İşte EDHO 185. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşancaklar...

    Hızır Reis planı çözüyor İlyas tam bir ölüm makinesi!

    Hızır Reis planı çözüyor! EDHO 185. bölüm fragmanında İlyas tam bir ölüm makinesi! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta yer yerinden oynayacak!

    Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan), Ali Sürmeli (Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman) gibi güçlü isimler bulunan ATV'nin efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta neler olacak? İşte merakla beklenen EDHO 185. bölümde yaşanacaklar...

    EDHO'DA BU HAFTA...

    İlyas Çakırbeyli, abisi Hızır Çakırbeyli'den aldığı herkesi vur iznini harfiyen yerine getirmek için canla başla çalışır. Özcan'ın otelde kendisini öldürmeye çalışmasının ardından planını kuran İlyas Çakırbeyli, İshak'ı pusuya düşürür.

    İshak, Özcan'dan İlyas Çakırbeyli'nin ölüm haberini beklerken yediği kurşunla neye uğradığını şaşırır.

        İlyas Çakırbeyli abisi Hızır Çakırbeyli ve yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'nin yokluğunu aratmaz. Bahar Sincanlı'nın yakın korumalığını yapan Orhan'ın ihanetini öğrenen ve bu bilgi sayesinde abisi Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı kurtarmak için harekete geçen İlyas Çakırbeyli, bir yandan da akrabası Haşmet Façalılar'la hasımlık yapan İdris ve ailesiyle uğraşır.

        İlyas Çakırbeyli, Tufan Reis'in de yardımıyla İdris ve ailesi üzerinde plan yapar.

        Atılan iftira yüzünden cezaevine giren Hızır Çakırbeyli, Tuncay ve Hamdi Korkmaz'ın kurduğu planı çözer. Suphi üzerinden Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı öldürmek isteyen Gece Kuşu ise kendi kazdığı kuyuya düşer.
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