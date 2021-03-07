Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 07.03.2021 08:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.03.2021 09:09
    ABONE OL

    EDHO'nun 'i 'nın başı sahtekarlarla belada!

    EDHO'nun 'i 'nın başı sahtekarlarla belada! ’daki lüks bir sitede yer alan villanın satışını kolaylaştırmak isteyen dolandırıcılar, 'Oktay Kaynarca ile komşu olmak için fırsat’ yazarak ilan verdi. Bu sitede mülkü olmayan Kaynarca’nın ise sahtekarlar hakkında adli işlem başlatacağı öğrenildi.

    Sabah
    EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın başı sahtekarlarla belada!

    Emlak sektöründe yaşanan ilginç dolandırıcılık hikayelerine bir yenisi daha eklendi! Dolandırıcılar, bu kez Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın adını kullandı.

    İzmir Urla'da lüks bir site içerisinde yer alan 4.5 milyon liralık villanın satışını kolaylaştırmak ve yurt dışında yaşayan müşterileri ağlarına düşürmek isteyen sahtekarlar, 'Oktay Kaynarca ile komşu olma imkanı.

    Mükemmel fırsatı kaçırmayın' başlığı ile sosyal medyaya ilan koydu. Belirtilen sitede evi olmayan Kaynarca, adını kullanan kişilerle ilgili hukuki süreç başlatıyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Magazin EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın başı sahtekarlarla belada!
        Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ