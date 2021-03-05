EDHO'nun Hayriye Ana'sı Sabina Toziya'nın sağlık durumu nasıl? Oktay Kaynarca açıkladı
EDHO'nun 'Hayriye Ana'sı Sabina Toziya'nın sağlık durumu nasıl? Sabina Toziya'nın beyninde tümör tespit edilmesi ve acilen ameliyata alınması nedeniyle değişen senaryo, EDHO 179. bölümde Hayriye Çakırbeyli'nin ölüm sahnesiyle izleyenlere duygusal anlar yaşatmıştı. 74 yaşındaki usta oyuncu Sabina Toziya için tüm sevenleri ve EDHO oyuncuları, 'Çabuk iyileş, dualarımız seninle...' diyerek duygusal paylaşımlarda bulunmuştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca güzel haberi verdi.
Altı sezondur ekranda olan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'Hayriye Ana' karakterine hayat veren Sabina Toziya, yılbaşı molasında ülkesi Makedonya'ya gitmişti. Dönüş hazırlığı yaptığı sırada bayılan ve apar topar hastaneye kaldırılan Toziya'nın beyninde tümör olduğu tespit edildi ve ameliyata alındı.
SAĞ TARAFINA FELÇ İNDİ
Son gelen haberlere göre usta oyuncunun sağ tarafı şu an felçli. Fizik tedaviyle eski sağlığına kavuşması beklenen Toziya'nın beynindeki tümörün habis olup olmadığı ve kemoterapi ya da radyoterapi görüp görmeyeceği bugün belli olacak. Ünlü oyuncunun daha öncesinde beynindeki tümörün varlığını hiçbir şekilde hissetmediği, ne baş ağrısı, ne yorgunluk ve ne de bulantı şikâyetinin olmadığı belirtildi.