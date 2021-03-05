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EDHO'nun Hayriye Ana'sı Sabina Toziya'nın sağlık durumu nasıl? Oktay Kaynarca açıkladı

EDHO'nun 'Hayriye Ana'sı Sabina Toziya'nın sağlık durumu nasıl? Sabina Toziya'nın beyninde tümör tespit edilmesi ve acilen ameliyata alınması nedeniyle değişen senaryo, EDHO 179. bölümde Hayriye Çakırbeyli'nin ölüm sahnesiyle izleyenlere duygusal anlar yaşatmıştı. 74 yaşındaki usta oyuncu Sabina Toziya için tüm sevenleri ve EDHO oyuncuları, 'Çabuk iyileş, dualarımız seninle...' diyerek duygusal paylaşımlarda bulunmuştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca güzel haberi verdi.

05.03.2021 11:23 - Son Güncelleme: 05.03.2021 11:51
EDHO'nun Hayriye Ana'sı Sabina Toziya'nın sağlık durumu nasıl? Oktay Kaynarca açıkladı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hayriye Ana rolüne hayat veren usta oyuncu Sabina Toziya, beynindeki tümör nedeniyle büyük bir ameliyat geçirmişti. Hastalığı nedeniyle diziden de ayrılan usta oyuncunun sağlık durumu hakkında son bilgiyi Oktay Kaynarca verdi.

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EDHO'nun Hayriye Ana'sı Sabina Toziya'nın sağlık durumu nasıl? Oktay Kaynarca açıkladı

"İNŞALLAH SAĞLIĞINA KAVUŞACAK"

Dizinin başrolü Kaynarca, Toziya'nın durumunun iyiye gittiğini söyleyerek, "Gelen haberler fena değil. Biraz yavaş yavaş kendine geldiği doğrultusunda. İnşallah sağlığına kavuşacak. Artık aktörlük hayatına devam edecek inşallah." ifadesinde bulundu.

EDHO'nun Hayriye Ana'sı Sabina Toziya'nın sağlık durumu nasıl? Oktay Kaynarca açıkladı

EDHO OYUNCULARINDAN SABİNA TOZİYA PAYLAŞIMLARI!

Beyninde tümör olduğu tespit edilen ve acil ameliyata alınması sonucunda EDHO'ya da veda etmek zorunda kalan Sabina Toziya'nın gidişi dizide elbet Hızır Çakırbeyli'yi yıktı. Haberi alan Oktay Kaynarca ise o dönem duygusal paylaşımıyla dikkat çekmişti.

EDHO'nun Hayriye Ana'sı Sabina Toziya'nın sağlık durumu nasıl? Oktay Kaynarca açıkladı

Altı sezondur ekranda olan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'Hayriye Ana' karakterine hayat veren Sabina Toziya, yılbaşı molasında ülkesi Makedonya'ya gitmişti. Dönüş hazırlığı yaptığı sırada bayılan ve apar topar hastaneye kaldırılan Toziya'nın beyninde tümör olduğu tespit edildi ve ameliyata alındı.

EDHO'nun Hayriye Ana'sı Sabina Toziya'nın sağlık durumu nasıl? Oktay Kaynarca açıkladı

SAĞ TARAFINA FELÇ İNDİ

Son gelen haberlere göre usta oyuncunun sağ tarafı şu an felçli. Fizik tedaviyle eski sağlığına kavuşması beklenen Toziya'nın beynindeki tümörün habis olup olmadığı ve kemoterapi ya da radyoterapi görüp görmeyeceği bugün belli olacak. Ünlü oyuncunun daha öncesinde beynindeki tümörün varlığını hiçbir şekilde hissetmediği, ne baş ağrısı, ne yorgunluk ve ne de bulantı şikâyetinin olmadığı belirtildi.

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