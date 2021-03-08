Hercai'de izleyiciyi yıkan ayrılık Ebru Şahin'in paylaşımıyla kesinleşti! İkisi birlikte gidiyor duyuru gecikmedi... Başrollerini Ebru Şahin, Akın Akınözü, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Ayşegül Günay ve Macit Sonkan'ın paylaştığı 'Hercai' dizisinde yaşanacak sürpriz ayrılıklar yaşanıyor. Bu ayrılık izleyiciyi kahretti. Dizinin başından beri kadroda yer alan iki isim, diziye veda etti bile. Sahneleri çekildi ve ekiple de vedalaştılar. Ebru Şahin'in sosyal medya paylaşımıyla da ayrılık netleşmiş oldu.
atv'nin Pazar akşamları ekrana gelen dizisi Hercai'de izleyenleri üzen bir ayrılık yaşanacak.
Başrolünde Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün oynadığı Hercai dizisine Azad ve Gönül karakterleri veda ediyor. İkilinin yaşadıklarına dayanamayıp çekip gitmeleri ile karakterler hikayeden çıkacak. Azad rolünde oynayan Ahmet Tansu Taşanlar ve Gönül'ü canlandıran Oya Unustası, yakın zamanda dizide olmayacak.