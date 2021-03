Bu bizim için bir son değil ancak güzelliklerin başlangıcı olabilir. Varlığınıza, dantel dantel işlediğiniz emeğinize, her an kalbimde bana güç veren desteğinize, beraber katılarak gülmelerimize, birbirimizin omzunda ağlamalarımıza, isyanlarımıza, teskinlerimize, dibine kadar, en derinden yaşadığımız her anımıza şükürler olsun.

En çok sizin için şükürler olsun.

Çok teşekkür ederim... 🧡