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    • 08.03.2021 11:55
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    'de izleyiciyi yıkan ayrılık 'in paylaşımıyla kesinleşti! İkisi birlikte gidiyor duyuru gecikmedi

    Başrollerini ve 'nün paylaştığı, çekimleri 'de süren, ekranlarının fenomen yapımlarından biri haline gelen 'den gelen haberler izleyici kahretti. Daha önce minik yıldız 'in ayrılığı herkesi üzerken bu kez yaşanan ayrılık hem beklenmedik hem de kalpleri kıran cinsten oldu. Daha önce bir iddia olarak kalan bu ayrılık haberi önce dizinin Reyyan'ı Ebru Şahin'in paylaşımıyla ardından bizzat oyuncuların paylaşımlarıyla kesinleşti. Duygusal veda sözleri kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi. İşte Hercai'de yaşanan o vedalar.

    İkisi birlikte gidiyor duyuru gecikmedi

    Hercai'de izleyiciyi yıkan ayrılık Ebru Şahin'in paylaşımıyla kesinleşti! İkisi birlikte gidiyor duyuru gecikmedi... Başrollerini Ebru Şahin, Akın Akınözü, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Ayşegül Günay ve Macit Sonkan'ın paylaştığı 'Hercai' dizisinde yaşanacak sürpriz ayrılıklar yaşanıyor. Bu ayrılık izleyiciyi kahretti. Dizinin başından beri kadroda yer alan iki isim, diziye veda etti bile. Sahneleri çekildi ve ekiple de vedalaştılar. Ebru Şahin'in sosyal medya paylaşımıyla da ayrılık netleşmiş oldu.

    atv'nin Pazar akşamları ekrana gelen dizisi Hercai'de izleyenleri üzen bir ayrılık yaşanacak.

    Başrolünde Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün oynadığı Hercai dizisine Azad ve Gönül karakterleri veda ediyor. İkilinin yaşadıklarına dayanamayıp çekip gitmeleri ile karakterler hikayeden çıkacak. Azad rolünde oynayan Ahmet Tansu Taşanlar ve Gönül'ü canlandıran Oya Unustası, yakın zamanda dizide olmayacak.

        İLK PAYLAŞIM EBRU ŞAHİN'DEN

        İki oyuncunun da çekimlerinin bittiği, Ebru Şahin'in yaptığı instagram paylaşımlarıyla anlaşıldı.

        Şahin, rol arkadaşları ile verdiği bir pozu paylaşarak "Yolunuz çok güzel ve bereketli olsun, huzur dolu buluşalım" notunu düştü. Oya Unustası, bu paylaşıma "Aretim, ballım, ağlatmasan" notunu düşerken, Taşanlar ise "Devrem, sana yazılacak bin tane cümlem var ama duygusala bağlamayalım de mi" notunu düştü.

        OYUNCULARDAN VEDA MESAJI

        Ebru Şahin'in paylaşımının ardından hem Oya Unustası hem de Tansu Taşanlar'dan veda mesajları geldi. Oya Unustası veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

        Bizim hikayemiz daha yeni başlıyor sevdiğim... ❤️
        can yoldaşım...önce sana teşekkür ederim.Elimi sımsıkı tutup, bu yolu benimle yürümenin değeri anlatılamaz...

        Hoşçakal masal Mardin.
        Hoşçakalın benim canım dostlarım...

            Bu bizim için bir son değil ancak güzelliklerin başlangıcı olabilir. Varlığınıza, dantel dantel işlediğiniz emeğinize, her an kalbimde bana güç veren desteğinize, beraber katılarak gülmelerimize, birbirimizin omzunda ağlamalarımıza, isyanlarımıza, teskinlerimize, dibine kadar, en derinden yaşadığımız her anımıza şükürler olsun.
            En çok sizin için şükürler olsun.
            Çok teşekkür ederim... 🧡

            Diziye veda eden diğer bir isim olan Tansu Taşanlar ise şu sözlerle veda etti:

            El ele, göz göze başladığımız bu hikayeyi yine el ele, göz göze bitiriyor olmak ne güzel kadınım... seni çok seviyorum ❤️

            Sevgili hercai ailesi bizleri ilk bölümden itibaren yalnız bırakmadığınız, destek olduğunuz için sonsuz teşekkürler.. Ve iyi günde kötü günde desteğini esirgemeyen güzel dostlar.. beraber 62 bölüm bitirdik.. ama çok daha fazlasını paylaştık.. güzel hikayelerde tekrar buluşmak üzere... hoş kalın...

            EBRAR DEMİRBİLEK DE VEDA ETMİŞTİ

            Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor. Pazar günleri ekrana gelen Mira Yapım imzalı Hercai'ye geçtiğimiz haftalarda Ebrar Demirbilek de veda etmişti.
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            Haberler Televizyon Hercai'de izleyiciyi yıkan ayrılık Ebru Şahin'in paylaşımıyla kesinleşti! İkisi birlikte gidiyor duyuru gecikmedi
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