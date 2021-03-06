Kimsesiz Yaşar karakteriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da büyük iz bırakan Olgun Şimşek'in EDHO'ya dönmesi isteniyor. Ramo dizisinde ardı ardına 8 önemli karakterinin ipinin çekilmesi heyecanı artırdı ve Olgun Şimşek'in ayrılığı ise olay oldu. Heyecanın giderek dozunu artırdığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Olgun Şimşek dönüyor iddiaları dizinin sıkı takipçileri heyecanlandırdı. Son günlerde Olgun Şimşek EDHO'ya geri mi dönüyor sorusu Ramo'dan ayrılmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Kimsesiz Yaşar karakteriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 3. sezonunda çok konuşulan Olgun Şimşek'in Ramo'dan ayrılmasıyla sosyal medyada izleyiciler Kimsesiz Doğan geldi Yaşar da gelsin diye ısrar ediyor. İzleyiciler Olgun Şimşek'in canlandırdığı Kimsesiz Yaşar karakterinin dizinin hikayesine dahil olarak hem dostu İlyas ile hem de onu yetiştiren Kimsesiz Doğan ile yan yana gelmesi konusunda talep de bulunuyor.

OLGUN ŞİMŞEK EDHO'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Kimsesiz Yaşar karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran Olgun Şimşek'in diziye geri dönmesi isteniyor.