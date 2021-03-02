Obadaki haini bulabilmek için ant içiyor! Kuruluş Osman 48. bölümde Moğollar dönüyor uç bölgesinde yeni bir cephe açılıyor. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', Atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.
Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman', 3 Mart Çarşamba saat 20:00'de yeni bölümüyle Atv ekranında olacak.
Dizinin 48'inci bölümüne efsanevi Moğol komutanı Togay'ın uç bölgesine gelişi ve Osman Bey'in obadaki haini bulabilmek için verdiği mücadele damga vuracak.
YARALANAN BAYHOCA'NIN AKIBETİ NE OLACAK?
Osman Bey ve Alpleri Bizans kuvvetlerinin kıskacından nasıl kurtulacak? Flatyos ve Nikola, savaş meydanından galibiyetle ayrılabilecek mi? Yaralanan Bayhoca'nın akıbeti ne olacak? Osman Bey, obadaki haini bulabilecek mi? Uç bölgesine gelen Moğol komutanı Kara Şaman Togay kim? Göktuğ ve Togay savaşı nelere sebep olacak? Süleyman ve Melik'in Türkleri uç bölgesinden söküp atmak için kurduğu plan ne? Malhun Hatun ve Bala Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak? Malhun Hatun hainin bulunması için nasıl bir strateji izleyecek, elindeki ipuçlarını Osman Bey'le paylaşacak mı? Dündar Bey planında başarılı olabilecek mi?
KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA...
SAVCI BEY FLATYOS'TAN İNTİKAMINI ALABİLECEK Mİ?
Nikola ve Flatyos tarafından tuzağa düşürülerek Alpleriyle birlikte çembere alınan Osman Bey, bir ölüm kalım savaşının ortasında kalır. Bayhoca'nın yaralanması ile sarsılan Kayı Alpleri, Bizans kuvvetlerine karşı hayatta kalma mücadelesine girişir. Savcı Bey, Flatyos'un attığı oklarla yaralanan oğlunu savaş meydanından çıkarmaya çalışırken; Osman Bey çemberi yarabilmek için beklenmedik bir hamle yapar.