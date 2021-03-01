Efsaneyi taçlandırıyor! Kongar gitti geldi Göktuğ! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Çelik bilinmeyenleri anlattı

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'in en sadık alplerinden birisi olan Göktuğ'a hayat veren Burak Çelik performansıyla izleyicilerin dilinde düşmüyor. Ünlü oyuncu Bozdağ Film'in YouTube kanalında bir röportaj yaptı. Burak Çelik diziye dair "Kuruluş Osman gerçekten çok büyük, çok önemli ve çok anlamlı bir proje. Çünkü kendi kuruluş hikayemizi anlatıyoruz. Bana bu iş ilk geldiğinde çok heyecanlandım. Aslında çok da büyük bir sorumluluk üstlenmiş oldum. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum." dedi ve sette yaşadıklarını anlattı.