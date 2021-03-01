Efsaneyi taçlandırıyor! Kongar gitti geldi Göktuğ! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Çelik bilinmeyenleri anlattı
ATV ekranlarında heyecanı zirvelere taşıyan Kuruluş Osman'da Göktuğ karakterine hayat veren Burak Çelik dizideki macerasını anlattı. Kuruluş Osman dizisinde Burak Çelik "Göktuğ" karakteriyle milyonların gönlünde taht kurmayı başardı. Başarılı performansı ve duruşuyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Burak Çelik, Kuruluş Osman setindeki ilk gününü, kendisini en çok etkileyen sahneyi anlattı. Ünlü oyuncu "Göktuğ'un Konur'u öldürdüğü sahne beni çok etkiledi. Sette gerçekten çok değişik bir atmosfer vardı. Biz sahnenin genelini çektik. Sonra yakınlarını çektik. Yakınlarını çektikten sonra tekrar geneli çektik çünkü hoca yakınları o kadar beğendi ki geneli çekmek istedi. "O sahne beni çok etkilemişti." dedi.
Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'in en sadık alplerinden birisi olan Göktuğ'a hayat veren Burak Çelik performansıyla izleyicilerin dilinde düşmüyor. Ünlü oyuncu Bozdağ Film'in YouTube kanalında bir röportaj yaptı. Burak Çelik diziye dair "Kuruluş Osman gerçekten çok büyük, çok önemli ve çok anlamlı bir proje. Çünkü kendi kuruluş hikayemizi anlatıyoruz. Bana bu iş ilk geldiğinde çok heyecanlandım. Aslında çok da büyük bir sorumluluk üstlenmiş oldum. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum." dedi ve sette yaşadıklarını anlattı.
"GÖKTUĞ SÜRPRİZLERLE DOLU BİRİ"
Çelik, karakteri Göktuğ'un ikinci sezondaki değişimine vurgu yaptı: "Göktuğ ele avuca sığmayan fevri bir karakter ama yeri geldiğinde çok duygusal, yeri geldiğinde ise zekasını iyi bir şekilde kullanabilen bir adam. Göktuğ sürprizlerle dolu biri. Bu sezon Göktuğ için daha başka çünkü geçen sezon Kongar'dı, Türk olduğunu, özünü öğrendi.
.