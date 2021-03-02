Son 5 yıldır Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olan ATV 2021'in yılına da birincilikle devam ediyor. Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Şubat ayında da Tüm Gün – Tüm Kişiler, Tüm Gün – AB, Tüm Gün – 20+ ABC1 ve Prime Time – Tüm Kişiler kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla rakiplerine fark atarak zirvede tek başına yer aldı.