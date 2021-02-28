'Kuruluş Osman'ın oyuncusu Burak Çelik, canlandırdığı Göktuğ karakteri ve diziyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Kuruluş Osman, büyük ve anlamlı bir proje. Çünkü kendi kuruluş hikayemizi anlatıyoruz" diyen Çelik, ekledi: "Yakında büyük sürprizler var!"
BENGÜ'NÜN TATLI ANLARI
Popçu Bengü, dün kızı Zeynep'le kek yapmaya çalıştı. Tezgahın üzerine kurulup annesine yardıma başlayan sevimli Zeynep, malzemelerin tadına bakmaya başlayınca ortaya bu tatlı kare çıktı.
BURCU'DAN MONT ŞOV!
Önceki gün İstinyePark'ta alışverişe çıkan Burcu Esmersoy, son günlerin en popüler parçası Prada montuyla havasını attı. Ünlü sunucunun giydiği siyah montun fiyatı tam 18 bin 824 TL…