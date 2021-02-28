'Kuruluş Osman'ın oyuncusu Burak Çelik, canlandırdığı Göktuğ karakteri ve diziyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Kuruluş Osman, büyük ve anlamlı bir proje. Çünkü kendi kuruluş hikayemizi anlatıyoruz" diyen Çelik, ekledi: "Yakında büyük sürprizler var!"