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    ''ın oyuncusu diziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    ''ın oyuncusu , canlandırdığı karakteri ve diziyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Kuruluş Osman, büyük ve anlamlı bir proje. Çünkü kendi kuruluş hikayemizi anlatıyoruz" diyen Çelik, ekledi: "Yakında büyük sürprizler var!" İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 28 Şubat tarihli Saklambaç haberleri.

    Büyük sürprizler geliyor

    'Kuruluş Osman'ın oyuncusu Burak Çelik, canlandırdığı Göktuğ karakteri ve diziyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Kuruluş Osman, büyük ve anlamlı bir proje. Çünkü kendi kuruluş hikayemizi anlatıyoruz" diyen Çelik, ekledi: "Yakında büyük sürprizler var!"

    BENGÜ'NÜN TATLI ANLARI
    Popçu Bengü,     dün kızı Zeynep'le kek yapmaya çalıştı. Tezgahın üzerine kurulup annesine yardıma başlayan sevimli Zeynep, malzemelerin tadına bakmaya başlayınca ortaya bu tatlı kare çıktı.

    BURCU'DAN MONT ŞOV!
    Önceki gün İstinyePark'ta alışverişe çıkan Burcu Esmersoy, son günlerin en popüler parçası Prada montuyla havasını attı. Ünlü sunucunun giydiği siyah montun fiyatı tam 18 bin 824 TL…

        BEYAZ KUĞU GİBİSİN
        Ekranların         güzel oyuncusu Gökçe Bahadır, dün Instagram hesabından paylaştığı bu karesine "Beyazı sevmek" diye yazdı. Hayranlarının ekranda görmeyi özlediği güzel oyuncuya "Tam bir beyaz kuğu gibisin" yorumları ve beğeni yağdı.

        SÜSLÜ ÖNLEM
        Çağla Şıkel, önceki gün yine süslü yanını gözler önüne serdi. Ünlü model ve sunucunun simlerle süslü maskesi dikkat çekiciydi.

        500 BİN DOLAR İŞE YARADI
        Dünyaca         ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın Roma'da olduğu sırada bakıcılarının gezdirdiği üç köpeğinden ikisi çalındı. Koji ve Gustav'ı bulana 500 bin dolar vereceğini açıklayan ünlü sanatçıya müjdeli haber geldi. Bir kadının polis merkezine getirdiği köpekler, Lady Gaga'ya teslim edildi.
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        Haberler Saklambaç 'Kuruluş Osman'ın oyuncusu Burak Çelik diziyle ilgili açıklamalarda bulundu.