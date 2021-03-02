Akıncı'da taze kan! Yeni senarist Akıncı 13. bölüme Atv'de imzasını atacak...

Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği; Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı dizisi, senarist Altuğ Küçük'ün imzasını taşıyacak yeni bölümleriyle her Cuma 20.00'de Atv'de.
Sıra dışı konusu, aksiyon dolu sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla her cuma Atv ekranlarında seyirciyle buluşan Akıncı dizisine taze bir kan geliyor. Her detayı incelikle düşünülerek, özenli ve büyük bir çalışmayla hayata geçirilen dizinin yeni senaristi Altuğ Küçük olacak.
Atv ekranlarında yayınlanan ilk kahraman hikayesi Akıncı'nın güçlü kadrosuna bir isim daha eklendi. Senarist Altuğ Küçük, Akıncı 13. bölümden itibaren dizinin senaryosuna imzasını atacak.
AKINCI 9. BÖLÜMDE NE OLDU?
Kemal'in hastane çatışmasında Yasemin'i kurtarması, başta durumu gören Fatih olmak üzere herkesin gündemi olur. Kemal sırrını korumaya çalışırken bocalamaya başlar. Üstelik Cüneyt de bu sırrın peşindedir. Nergis, annesiyle ilgili edindiği ipuçlarının izini sürer. İpuçları onu hiç beklemediği bir kişiye ulaştırırken Lukas'la ilgili beklenmedik bir gelişme Cüneyt ve Köksal'ın gündemini değiştirir. Akıncı, Nergis'in haber yaptığı olayın sorumlularıyla kendi yöntemleriyle hesaplaşırken Nergis Akıncı'ya büyük bir itirafta bulunur.