Akıncı'da taze kan! Yeni senarist Akıncı 13. bölüme Atv'de imzasını atacak...

AKINCI'NIN KONUSU

Fatih yakışıklı ve dürüst olan idealist bir Tarih öğretmenidir. Üniversiteden mezun olduğu gün, karşısına babasının görev arkadaşı olduğunu söyleyen Orhan çıkmış ve Fatih'e hiç bilmediği aile tarihiyle ilgili gerçekleri açıklamıştır; Fatih'in babası Osmanlı soyundan gelen bir 'Akıncı Beyi'dir ve bir suikast girişimi sonucunda şehit edilmiştir. Yüzyıllardır süre gelen bu kutsal görevi artık Fatih sürdürecektir. Fatih, yıllar içinde Orhan'ın yardımıyla eğitilir ve ülkesine karşı tehdit oluşturan her türlü suç örgütüne karşı savaş açar. Gündüzleri sıra dışı bir eğitim anlayışıyla tarih öğretmenliği yaparken, geceleri taktığı maskeyle gerçek kimliğini gizleyerek Akıncı görevini üstlenir. Yaptığı operasyonlarla, günden güne bir halk kahramanına dönüşür. Akıncı'nın operasyonlarından büyük zarar gören karanlık güçler, onun ortadan kaldırılması için harekete geçerler. Bu sırada emniyet güçleri de büyük bir halk desteğine sahip olan ve tek başına adaleti sağlamaya çalışan Akıncı'nın peşindedir. Nergis, yıllardır Akıncı'nın gerçek kimliğini ortaya çıkarmaya çalışan başarılı bir gazetecidir.