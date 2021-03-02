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    • 02.03.2021 11:50
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    Akıncı'da taze kan! Yeni senarist Akıncı 13. bölüme Atv'de imzasını atacak...

    Sıra dışı konusu, aksiyon dolu sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla her cuma Atv ekranlarında seyirciyle buluşan Akıncı dizisine taze bir kan geliyor. Her detayı incelikle düşünülerek, özenli ve büyük bir çalışmayla hayata geçirilen Atv dizisi Akıncı'nın yeni senaristi Altuğ Küçük olacak.

    Akıncı'da taze kan! Yeni senarist...

    Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği; Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı dizisi, senarist Altuğ Küçük'ün imzasını taşıyacak yeni bölümleriyle her Cuma 20.00'de Atv'de.

    Sıra dışı konusu, aksiyon dolu sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla her cuma Atv ekranlarında seyirciyle buluşan Akıncı dizisine taze bir kan geliyor. Her detayı incelikle düşünülerek, özenli ve büyük bir çalışmayla hayata geçirilen dizinin yeni senaristi Altuğ Küçük olacak.

    Atv ekranlarında yayınlanan ilk kahraman hikayesi Akıncı'nın güçlü kadrosuna bir isim daha eklendi. Senarist Altuğ Küçük, Akıncı 13. bölümden itibaren dizinin senaryosuna imzasını atacak.

    AKINCI 9. BÖLÜMDE NE OLDU?

    Kemal'in hastane çatışmasında Yasemin'i kurtarması, başta durumu gören Fatih olmak üzere herkesin gündemi olur. Kemal sırrını korumaya çalışırken bocalamaya başlar. Üstelik Cüneyt de bu sırrın peşindedir. Nergis, annesiyle ilgili edindiği ipuçlarının izini sürer. İpuçları onu hiç beklemediği bir kişiye ulaştırırken Lukas'la ilgili beklenmedik bir gelişme Cüneyt ve Köksal'ın gündemini değiştirir. Akıncı, Nergis'in haber yaptığı olayın sorumlularıyla kendi yöntemleriyle hesaplaşırken Nergis Akıncı'ya büyük bir itirafta bulunur.

        AKINCI 8. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

        Akıncı, Profesör Yusuf ve kızı Deniz'in kaçırıldığı yere baskın yapar. Köşeye sıkışan Köksal ve adamları Akıncı'yla amansız bir mücadeleye girişir. Cevdet, Yusuf ve kızı için ölüm emrini verirken hiç hesaba katmadığı bir sürprizle karşılaşır.

        Cüneyt ise Nergis'in ihanetine karşılık harekete geçer. Nergis'in gizlediği tüm belge ve dosyaları ulaşabilmek için özel arama izniyle stüdyoya gelir. Nergis'i köşeye sıkıştırmaya çalışan Cüneyt'in karşısına Fatih çıkar. Cüneyt ve Nergis arasında oklar iyice gerilir. Emniyetin operasyonuna karşılık vermek isteyen teröristlerin ele geçirdiği hastanede yaşanan olayda ise Akıncı ve Terörle Şube Müdürü Kemal Günay çatışmanın tam ortasında karşı karşıya gelir.

        AKINCI'NIN KONUSU

        Fatih yakışıklı ve dürüst olan idealist bir Tarih öğretmenidir. Üniversiteden mezun olduğu gün, karşısına babasının görev arkadaşı olduğunu söyleyen Orhan çıkmış ve Fatih'e hiç bilmediği aile tarihiyle ilgili gerçekleri açıklamıştır; Fatih'in babası Osmanlı soyundan gelen bir 'Akıncı Beyi'dir ve bir suikast girişimi sonucunda şehit edilmiştir. Yüzyıllardır süre gelen bu kutsal görevi artık Fatih sürdürecektir. Fatih, yıllar içinde Orhan'ın yardımıyla eğitilir ve ülkesine karşı tehdit oluşturan her türlü suç örgütüne karşı savaş açar. Gündüzleri sıra dışı bir eğitim anlayışıyla tarih öğretmenliği yaparken, geceleri taktığı maskeyle gerçek kimliğini gizleyerek Akıncı görevini üstlenir. Yaptığı operasyonlarla, günden güne bir halk kahramanına dönüşür. Akıncı'nın operasyonlarından büyük zarar gören karanlık güçler, onun ortadan kaldırılması için harekete geçerler. Bu sırada emniyet güçleri de büyük bir halk desteğine sahip olan ve tek başına adaleti sağlamaya çalışan Akıncı'nın peşindedir. Nergis, yıllardır Akıncı'nın gerçek kimliğini ortaya çıkarmaya çalışan başarılı bir gazetecidir.

            Akıncı; bir görevde karşısına çıkan Nergis'in hayatını kurtarır. Nergis'in kiraladığı evin, Fatih'in ailesine ait olduğu anlaşılınca, ikilinin yolları tekrar kesişir. Akıncı'nın peşinde olan özel harekât polisi komiser Cüneyt de yıllar önce Nergis'e âşık olmuş ancak aşkına karşılık bulamamıştır. Bu süreçte, Nergis'le gitgide yakınlaşan Fatih'in bilmediği bir şey vardır; ülke çapındaki tüm bu kötülüklerin sorumlularından biri de Nergis'in babası Cevdet'tir. Tüm bunlar yaşanırken Akıncı, bir yandan ülkesini korumaya çalışacak, bir yandan babasının intikamı için mücadele edecek, bir yandan da imkânsız bir aşka yelken açacaktır.
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            Haberler Televizyon Akıncı'da taze kan! Yeni senarist Akıncı 13. bölüme Atv'de imzasını atacak...