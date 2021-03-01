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    • 01.03.2021 13:07
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    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ortalık kan gölü! Alpaslan istese de istemese de Hanım'la...

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ortalık kan gölüne dönüyor. İshak, ve Kimsesiz Doğan’a nefret ettikleri uyuşturucu üzerinden plan kurarak içeri attırmayı başardı. Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından merakla beklenen 184. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda, ' Hanım bence siz bu fırsatı başka bir yerde arayın' sözüyle dikkat çeken 'nin tek dayanağı kızı Zeyno olsa da, fizyoterapist olarak diziye dahil olduğu düşünülen Pınar karakteri ile arasında zamanla yakınlaşma olması bekleniyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. bölümde yaşanacaklar...

    takvim.com.tr
    Ortalık kan gölü! Alpaslan istese de istemese de Pınar Hanım'la...

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ortalık kan gölü! Ailesini bir arada tutmaya çalışan İlyas Çakırbeyli, bir yandan Alpaslan'a yapılan saldırıda kimin hainlik yaptığın öğrenmeye çalışırken diğer yandan da akrabası Façalılar'la hasım olan İdris Reis'le gemileri yakan İlyas Çakırbeyli, İdris'in kardeşi Demir'in arkasındaki adamı ortaya çıkarmak için uğraş verecek.

    EDHO'NUN PINAR'I KİM?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. bölümde diziye Pınar karakteriyle dahil olan Zeynep Elçin ile Alpaslan Çakırbeyli arasında ilerleyen bölümlerde yakınlaşma olması bekleniyor.

    ALPASLAN'I HAYATA BAĞLAYAN NEDENLER ÇOĞALIYOR

    Tahminlere göre Pınar, Alparslan'a destek olarak, onu ayağa kaldırmak için diziye dahil olan bir fizyoterapist ancak Alpaslan'a yakınlığı ile dikkat çeken Pınar, Fedailerin veya İshak'ın adamı da olabilir. Gerçekler EDHO yeni bölümlerde gün yüzüne çıkacak.

    EDHO'DA BU HAFTA...

    Kontrgerilla İshak, Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'a nefret ettikleri uyuşturucu üzerinden plan kurar. İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir.

        Cezaevinde gelecek saldırıyı bekleyen Hızır Çakırbeyli, ziyaretine gelen ve yokluğunda ailesinin başına geçirdiği İlyas Çakırbeyli'den ihanet eden herkesin ölmesini ister. Hızır Çakırbeyli hem içerde hem dışarda İshak'ın bağlı olduğu şebekeyle de mücadelesine devam eder.

        Ailesini bir arada tutmaya çalışan İlyas Çakırbeyli, bir yandan da Alpaslan'a yapılan saldırıda kimin hainlik yaptığın öğrenmeye çalışır. Akrabası Façalılar'la hasım olan İdris Reis'le gemileri yakan İlyas Çakırbeyli, İdris'in kardeşi Demir'in arkasındaki adamı ortaya çıkarmak için uğraşır.

        Boynundan vurulan ve geçirdiği zorlu ameliyatın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Alpaslan'ın ise tek dayanağı rahmetli eşinin emaneti kızı Zeyno olur. Tekin ve Kubilay'ı büyük bir savaş içinde olan amcası İlyas Çakırbeyli'nin yanına gönderen Alpaslan, en büyük mücadelesini de kendi içinde verir.
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        Haberler Televizyon Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ortalık kan gölü! Alpaslan istese de istemese de Pınar Hanım'la...