Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ortalık kan gölü! Ailesini bir arada tutmaya çalışan İlyas Çakırbeyli, bir yandan Alpaslan'a yapılan saldırıda kimin hainlik yaptığın öğrenmeye çalışırken diğer yandan da akrabası Façalılar'la hasım olan İdris Reis'le gemileri yakan İlyas Çakırbeyli, İdris'in kardeşi Demir'in arkasındaki adamı ortaya çıkarmak için uğraş verecek.
EDHO'NUN PINAR'I KİM?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. bölümde diziye Pınar karakteriyle dahil olan Zeynep Elçin ile Alpaslan Çakırbeyli arasında ilerleyen bölümlerde yakınlaşma olması bekleniyor.
ALPASLAN'I HAYATA BAĞLAYAN NEDENLER ÇOĞALIYOR
Tahminlere göre Pınar, Alparslan'a destek olarak, onu ayağa kaldırmak için diziye dahil olan bir fizyoterapist ancak Alpaslan'a yakınlığı ile dikkat çeken Pınar, Fedailerin veya İshak'ın adamı da olabilir. Gerçekler EDHO yeni bölümlerde gün yüzüne çıkacak.
EDHO'DA BU HAFTA...
Kontrgerilla İshak, Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'a nefret ettikleri uyuşturucu üzerinden plan kurar. İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir.