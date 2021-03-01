Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ortalık kan gölü! Ailesini bir arada tutmaya çalışan İlyas Çakırbeyli, bir yandan Alpaslan'a yapılan saldırıda kimin hainlik yaptığın öğrenmeye çalışırken diğer yandan da akrabası Façalılar'la hasım olan İdris Reis'le gemileri yakan İlyas Çakırbeyli, İdris'in kardeşi Demir'in arkasındaki adamı ortaya çıkarmak için uğraş verecek.

EDHO'NUN PINAR'I KİM?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. bölümde diziye Pınar karakteriyle dahil olan Zeynep Elçin ile Alpaslan Çakırbeyli arasında ilerleyen bölümlerde yakınlaşma olması bekleniyor.