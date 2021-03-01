Bana Alp'in aslanı lazım! EDHO 184. bölüm fragmanında İlyas çakalların inine girip alnını karışlayacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni düşmanlar yüzlerini teker teker gösterdi. Alpaslan'ın vurulmasıyla birlikte hem Façalı hem de Çakırbeyli aileleri büyük bir yıkım yaşarken Hızır Reis ve Kimsesiz Doğan canlarına dokunan zalimlerin başını ezmek için harekete geçti. Bu doğrultuda mekanından Kimsesiz Doğan'ı da alıp İshak ve Tuncay'ın olduğu kebapçıya giden Hızır Reis beklenmedik sürprizlerle karşı karşıya kaldı. İçlerinde bulunan bir hain arabasının içine uyuşturucu yerleştirerek Hızır ve Doğan'ı tuzağa düşürecek adımı attı. İshak ve Tuncay ise olanlar karşısında memnun kaldı. İlyas'ın hasımlarını tek tek belirlediği yeni bölüm fragmanı sonrası izleyiciler yeni bölüme odaklandı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Zaafı olan herkes ölür!"

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'yi şebekenin elinden kurtarmanın sevincini yaşayamadan, yeğeni Alpaslan'ın canının derdine düşer.