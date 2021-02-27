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    • Magazin
    • 27.02.2021 15:36
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    • 27.02.2021 15:36
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    Müptezel sıfatıyla dalavereye düşürdü! : Ketenpereye getirip akıllarını alacak

    Efsanesi dillerden düşmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni düşmanlar yüzlerini teker teker gösterdi. Alpaslan'ın vurulmasıyla birlikte hem Façalı hem de Çakırbeyli aileleri büyük bir yıkım yaşarken Hızır Reis ve Kimsesiz Doğan canlarına dokunan zalimlerin başını ezmek için harekete geçti. Bu doğrultuda mekanından Kimsesiz Doğan'ı da alıp İshak ve Tuncay'ın olduğu kebapçıya giden Hızır Reis beklenmedik sürprizlerle karşı karşıya kaldı. İçlerinde bulunan bir hain arabasının içine uyuşturucu yerleştirerek Hızır ve Doğan'ı tuzağa düşürecek adımı attı. İshak ve Tuncay ise olanlar karşısında memnun kaldı. İzleyiciler şimdi büyük bir heyecanla nı bekliyor.

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    EDHO 184. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Müptezel sıfatıyla dalavereye düşürdü! EDHO 184. bölüm fragmanı için heyecan doruklara çıkarken milyonlarca izleyici yeni bölüme odaklandı. Hızır Reis kendisine pusu atanları ketenpereye getirip akıllarını alacak. Alpaslan'ın vurulmasıyla birlikte deliye dönen Hızır ve Kimsesiz Doğan, İshak'ı ele geçirmek için elinden gelen tüm her şeyi yaptı. Ancak içlerindeki hainle İshak ve Tuncay hiç umulmadık bir şeye imza attı. Hızır ve Doğan'ın olduğu arabaya uyuşturucu koyan ikili kurduğu tuzak sayesinde Hızır ve Doğan'ı polislere aldırdı. İzleyiciler şimdi heyecanla EDHO 184. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    "Zaafı olan herkes ölür!"

    Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'yi şebekenin elinden kurtarmanın sevincini yaşayamadan, yeğeni Alpaslan'ın canının derdine düşer.

    ALPASLAN'IN YAŞAM SAVAŞI

    Kendi mekanlarında, dostlarının arasında saldırıya uğrayan Alpaslan, hastanede yaşam savaşı verir.

    HIZIR AİLESİNİ BİR ARAYA TOPLUYOR

    İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hızır Çakırbeyli tüm ailesini ve dostlarını bir araya toplayarak iz bulmalarını ister. Hızır Çakırbeyli'nin bu isteğine en hızlı yanıtı ise kimsesizlerin babası Doğan verir.

        OKLAR İSHAK'TA!

        Alpaslan'a yapılan saldırının arkasındaki isme ulaşan Kimsesiz Doğan, okları kontrgerilla İshak'a çevirir.

        "BENİM CİĞERİME GÖZ DİKTİLER"

        "Benim ciğerime göz diktiler" diyen Kimsesiz Doğan, sokaklardaki tüm kimsesizleri İshak'ın izini bulmaya çağırır.

        ESKİ İLYAS GERİ DÖNÜYOR

        İlyas Çakırbeyli Doğan Baba'nın bulduğu adreslere tek tek baskınlar yapar. Tüm aile perişan halde Alpaslan'dan gelecek haberi beklerken, Ceylan Çakırbeyli'nin tek duası ise Alpaslan'ın yaşamasıdır.

            EDHO'DA GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

            Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşar.

            Eşini kurtarmak için hemen her yola başvuran Hızır Çakırbeyli, hasmı Yaman Korkmaz'ın da yardımıyla Fuat'ın peşine düşer.

            Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'ye yardım elini uzatırken bir taraftan da kendi planlarını uygulamaya başlar. Ceylan Çakırbeyli için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda Fuat'ı da ortdan kaldırır.

                İdris Reis oğlu Kaya'nın hesabını sormak için akrabalarıyla birlikte plan yapar.

                Façalı ailesinin evine baskın yapmaya hazırlanan İdris Reis'in kardeşi Demir, beraber iş tuttuğu Yaman Kormaz'ın kurduğu oyunda piyon olmaya hazırdır.

                Abisinin emri ile masa liderliğine gelen İlyas Çakırbeyli ise yaşanan kaos ortamından uzaklaşmak ister. İlyas Çakırbeyli eşi Ömür'le birlikte yurt dışına çıkma planları yapar.
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                Haberler Magazin Müptezel sıfatıyla dalavereye düşürdü! EDHO 184. bölüm fragmanı: Ketenpereye getirip akıllarını alacak