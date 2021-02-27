Müptezel sıfatıyla dalavereye düşürdü! EDHO 184. bölüm fragmanı için heyecan doruklara çıkarken milyonlarca izleyici yeni bölüme odaklandı. Hızır Reis kendisine pusu atanları ketenpereye getirip akıllarını alacak. Alpaslan'ın vurulmasıyla birlikte deliye dönen Hızır ve Kimsesiz Doğan, İshak'ı ele geçirmek için elinden gelen tüm her şeyi yaptı. Ancak içlerindeki hainle İshak ve Tuncay hiç umulmadık bir şeye imza attı. Hızır ve Doğan'ın olduğu arabaya uyuşturucu koyan ikili kurduğu tuzak sayesinde Hızır ve Doğan'ı polislere aldırdı. İzleyiciler şimdi heyecanla EDHO 184. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Zaafı olan herkes ölür!"

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'yi şebekenin elinden kurtarmanın sevincini yaşayamadan, yeğeni Alpaslan'ın canının derdine düşer.