EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Kimsesiz Yaşar'ın büyük aşkı Derya'ydı...

EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer eşiyle gündem oldu. Zirvenin gediklisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölümde 'Alpaslan ölecek mi?' sorusunun yanıtı EDHO severler tarafından büyük bir merakla beklenirken, geçtiğimiz eylül ayında baba olan başarılı oyuncu Yunus Emre Yıldırımer'in eşi sosyal medya gündeminde. O da bir oyuncu... Bir dönem Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Kimsesiz Yaşar'ın sevdiği Doktor Derya karakteri ile izleyici karşısına çıkan çiçeği burnunda anne güzelliğiyle hayran bırakıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si ve ailesi başta olmak üzere ünlülerin aileleri...

23.02.2021 09:16 - Son Güncelleme: 23.02.2021 09:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





