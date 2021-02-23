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EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Kimsesiz Yaşar'ın büyük aşkı Derya'ydı...

EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer eşiyle gündem oldu. Zirvenin gediklisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölümde 'Alpaslan ölecek mi?' sorusunun yanıtı EDHO severler tarafından büyük bir merakla beklenirken, geçtiğimiz eylül ayında baba olan başarılı oyuncu Yunus Emre Yıldırımer'in eşi sosyal medya gündeminde. O da bir oyuncu... Bir dönem Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Kimsesiz Yaşar'ın sevdiği Doktor Derya karakteri ile izleyici karşısına çıkan çiçeği burnunda anne güzelliğiyle hayran bırakıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si ve ailesi başta olmak üzere ünlülerin aileleri...

23.02.2021 09:16 - Son Güncelleme: 23.02.2021 09:31
EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Kimsesiz Yaşar'ın büyük aşkı Derya'ydı...

EDHO'nun Alpaslan'ının eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Bir dönem Olgun Şimşek'in hayat verdiği Kimsesiz Yaşar karakterinin büyük aşkı Doktor Derya olarak EDHO'da karşımıza çıkan Yunus Emre Yıldırımer'in eşi melissa Yıldırımer geçtiğimiz eylül ayında anne oldu.

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EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Kimsesiz Yaşar'ın büyük aşkı Derya'ydı...

OZAN AKBABA

EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Kimsesiz Yaşar'ın büyük aşkı Derya'ydı...
EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Kimsesiz Yaşar'ın büyük aşkı Derya'ydı...

Ozan Akbaba'nın eşi Buket ve oğlu Ozan Ali...

EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Kimsesiz Yaşar'ın büyük aşkı Derya'ydı...

Sosyal medyadan sık sık paylaşımlarda bulunan Melissa Yıldırımer, güzelliğiyle hayran bırakıyor. İşte EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi ve oğlu başta olmak üzere ünlülerin aileleri...